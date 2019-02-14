賓士輾爆父！媽寶男獲判20年　母淚「兒是模範生」：老公也有問題

▲孫延年因不滿買衣被念，開賓士車撞死父親。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市27歲的男子孫延年2017年跟爸爸孫松鶴發生口角，竟趁對方下車後，開著賓士車猛撞、輾斃孫松鶴。案經上訴三審後，以罹患思覺失調症為由輕判，處20年有期徒刑定讞。孫母表示，兒子曾當過模範生，現在會變成這樣老公也有問題。

判決指出，孫延年於2017年3月19日下午跟爸爸搭乘賓士車外出時，被對方嫌棄衣服太邋遢，不滿回嘴後發生口角、動手，最後孫父氣到下車走回家，孫男見狀直接開著賓士車衝撞。

▲孫延年獲輕判20年。（圖／東森新聞）



孫父當場被撞飛倒地，孫延年不但沒下車察看，還直接輾過沒有意識的父親，裝做什麼事都沒有的回家吃飯，直到被警方逮捕時才辯稱，只是撞到背影很像爸爸的人，不是他的爸爸。

孫松鶴送醫後，頭骨破裂、腿部骨折，不治身亡。孫延年則被以殺害直系血親尊親屬罪，提起公訴。一審時，士林地院將他判處無期徒刑；案經上訴，二審高院開庭時，孫男聲請母親擔任輔佐人，另外也多次提出古怪要求，包含因自己患有糖尿病、高血壓，要求高院應該以監護代替服刑，以改善他的病情。

▲孫松鶴遭兒子輾死。（圖／東森新聞）



據《蘋果日報》報導，孫母表示，無期徒刑時在判太重，「我兒子年紀很輕，還沒出社會！」她也說，「兒子唸書成績從沒低於第三名，還當選過模範生，怎會變成這樣，我先生也有問題！」

事後，孫男也要求重新鑑定與死者的親子關係；又或者要求當庭擁抱母親。全案於去年底宣判，高院認定他有思覺失調症，因此改輕判20年，刑後施以監護5年。

案經上訴三審，最高院認為，孫男罹患思覺失調症，行為時因精神障礙導致辨識行為能力顯著減低，依刑法規定減輕其刑。最高法院因此駁回孫男上訴，維持有期徒刑20年，刑後施以監護5年，全案定讞。