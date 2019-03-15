逆子獵刀砍殺至親1死2傷判10年　母逃死仍內疚：他有病

▲桃園市范姓男子2018年5月抓狂持刀砍殺母親與兩位長輩，造成一死二傷慘劇，桃園地院宣判10年與監護5年。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市23歲范姓男子，2018年5月間情緒失控持刀瘋狂砍殺母親、伯母與阿姨，范母哭喊「媽媽快死了，不要再刺了」，阿姨制止也被范男從背後猛刺後不治，最後釀成一死二傷悲劇；桃園地院14日依殺人等罪嫌判處范男10年有期徒刑，執行完畢後責令入適當處所監護5年，全案仍可上訴。

檢警調查，23歲的范男於去年5月29日晚間7時，因伯母催促他吃藥，范男情緒失控持30公分長的獵刀朝伯母砍殺，媽媽與阿姨制止，也遭范男砍殺，范母哭喊哀號「媽媽快死了，不要再刺了」，阿姨制止卻遭范男從背後刺入，導致肺臟、肝臟與胃部都刺穿破裂，休克昏迷送醫不治，范男犯案後全身赤裸逃竄田間，被趕來警方制伏，桃園地檢署去年7月依殺人、殺人未遂與殺害直系血親屬未遂起訴范男。

檢警偵訊時，范男說，他與媽媽感情越來越疏遠，因媽媽與長輩常常叫他吃藥，他不認為自己有病，覺得媽媽有對他下藥，還辯稱大阿姨當晚笑容詭異，當時心中萌生恨意，所以才拿刀砍殺她們。

地院查出，范男在2015年12月出現怪異行為，家人送醫診斷出罹患「類思覺失調」疾病，因范無法按時用藥導致精神病症無法有效控制，案發當天范男出現症狀在外遊蕩，家人發現他失蹤通報警方，但最後竟衍生拿刀砍殺至親悲劇。

桃園地院14日開庭宣判，范男出庭聆聽判決，看到母親僅點點頭，范聽判後還押看守所；范母說，范男因情緒問題只念到大一就被退學，兒子身體有病，常常疑東疑西，也無法與人正常相處，他從不覺得自己有病，所以無法按時用藥，悲劇發生後，她選擇原諒，兒子收押看守所期間曾前去探視，兒子只要按時吃藥就很正常。

范母還說，家人沒有照顧這種病症經驗，身為母親卻沒辦法幫兒子，心裡感覺很內疚，大姐為救她慘遭刺死，心裡很痛；范男伯母也說，范男原本很乖，因為生病才變得這樣。

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