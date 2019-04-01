陳致中狂問「習版九二共識」　韓國瑜無奈回應：要我再摸一次心臟？

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地方中心／高雄報導

高雄市議員陳致中1日下午質詢高雄市長韓國瑜時，不斷逼問「為什麼一定要進去中聯辦」、「市長支持的九二共識到底是哪個版本？」對此，韓國瑜則無奈回應：「要我摸著心臟再說一次嗎？」。

▲ 陳致中質詢韓國瑜 。（圖／地方中心攝，下同）

陳致中質詢時表示，「這次你帶回一些訂單，如果沒有安排中聯辦行程，是不是這訂單就沒辦法簽？」而他也表示，「為什麼一定要進去中聯辦？那是一個敏感的政治單位 ，如果是交朋友為什麼要踏入？多數民眾認為這是不適當的，過半數的台灣民意是反對的，如果是為了謀福利，為什麼一定要去？」。

陳致中批評，「韓市長說強烈支持九二共識，但習近平也清楚定義，九二共識在中國解釋是一國兩制，請教市長在這種情況下，你還要支持嗎？你們的九二共識是不是一樣的？不是關起門來，自己講自己喜歡聽的」。

對此，韓國瑜則回應：「我沒有帶團去大陸前，貴黨很多人諷刺我說，敢不敢在大陸講中華民國？我到香港，那麼多人拿國旗歡迎我，有哪個政治人物敢這樣嗎？」此外，對於「九二共識」、「一國兩制」的事情，他則回應：「我講的九二共識是中華民國，你為什麼一定要扣一國兩制的帽子，我再說一遍，我一直強調九二共識，我是九二共識堅定支持者，我捍衛中華民國，要我摸著心臟再說一次嗎？」。

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