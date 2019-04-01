影／3歲弟吞7顆磁珠！粗心媽「不擔心」：自然會排出　結局慘切20cm小腸

記者朱世凱／綜合報導

磁力珠的磁力高達4000高斯（Gs），可以讓孩子運用想像力拼湊不同形狀。不過大陸卻有一名3歲男童因為誤吞7顆珠子，導致劇烈腹痛。醫生表示，磁力珠隔著男童結腸的細膜吸在一起，引起小腸穿孔，損傷相當嚴重，因此需要動刀切除約20公分的小腸保命。

▼男童因誤吞磁力珠，導致小腸穿孔。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，事件發生在陝西省韓城市，男童母親說，半年前上網買了一套磁力珠給兒子，起初家人都擔心珠子太小，孩子會吃下去，但她認為磁力珠表面光滑可以自然排出，「就算不小心吞了一顆也不要緊」，沒想到從3月19日開始，兒子出現嘔吐症狀，25日全身無力並腹痛，家人才趕緊帶到醫院求診。

院方透過手術後，從男童的小腸裡取出7顆磁力珠。醫師表示，磁力珠分別位在小腸及胃部，隔著結腸細膜相吸在一起，才會導致小腸、胃部及結腸細膜出現12處穿孔，最終切除近20公分小腸。 他還說，「這些磁力珠的磁力，大到能夠吸起一把手術鉗」。

▼男童吞下的7顆磁力珠。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生表示，近2年吞食磁力珠的小孩逐漸增多，每月最少有1到2起病例，不少是胃部、小腸穿孔。「磁力珠一旦誤吞多於一個，落在腸胃道不同位置，會因吸力連在一起，造成胃腸壁穿孔或腸阻塞，嚴重的話可能會造成腹腔的重症感染而危及生命。」

醫生最後提醒，一旦磁力珠進入腹腔，就必須做開刀手術，不但手術範圍大、損傷大，而且併發症的發生機率也高，可能造成不可逆轉的憾事。