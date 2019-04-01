影／右手教功課左手摸私處...　安親班狼師猥褻小六女童30次

記者陳以昇、徐政璿／新北報導

新北市一名小六女童的媽媽，指控一名安親班男老師，利用上課期間教導功課將她女兒抱坐大腿，右手教功課，左手伸進內褲內撫摸她的私處，次數近30次；甚至在教室對她又親又抱，還伸出舌頭要求舌吻；事後媽媽幫女兒洗澡時，發現異樣，細問後才得知狼師猥褻行為，於是帶女兒驗傷並提告，目前教育局已經介入調查。

▲安親班陳姓老師右手教女童功課，左手伸進女童內褲裡摸私處 。（示意圖／記者陳雕文攝）

根據《蘋果日報》報導，陳姓老師（32歲）的姊姊繼承母親的幼兒園，北部大學電機系畢業後，與姊夫共同經營國小課後安親班，身兼負責人；2018年12月與曾在幼兒園擔任女老師的妻子結婚，當時女童的父母也應邀參加祝賀，沒想到陳姓老師竟早已對小六女童伸出狼爪。

女童媽媽表示，今年（2019年）2月底，幫女兒洗澡時，發現會陰部有一圈紅腫，直覺有異問說「姊姊，有沒有髒東西碰到妳尿尿的地方？」，起初不願回答，追問3次後，女兒用手掩面說「有，老師有摸我尿尿的地方」，次數高達近30次，女童媽媽這才驚覺事態嚴重。

女童在小學二年級時，就在陳姓老師安親班上課，2018年9月，升上六年級上學期，陳老師態度開始變得奇怪，時常在教室對她又親又抱，還伸出舌頭頂女童嘴唇，要求「把舌頭伸出來」想要舌吻，女童反抗說不要，或仰頭閉嘴表示拒絕。

女童進一步向媽媽表示，陳老師會以教學的名義，要她坐在老師大腿，利用書桌掩護，右手持筆教導功課，左手伸進內褲裡搓揉私處；當有其他同學跑來問功課時，陳老師才會把左手拿出來，教完功課後，再將左手伸進去繼續撫摸。

女童媽媽氣憤地說，陳老師為了製造與女兒單獨出遊機會，對她謊稱女兒功課有提前寫完，要給她獎勵，答應帶她去看電影，在電影院還企圖牽女童的手，嚇得她邊喊不要，邊挪位坐到旁邊位置；但從電影票根來看，當天12月7日獎勵女兒看電影，卻在5日就訂好票，顯然早已預謀。

事情爆發後，女童媽媽曾在3月8、9日，2度到安親班登門對質，陳老師不但矢口否認，更直指是女童說謊。媽媽不滿直接到轄區派出所報案並提告，「我要讓我女兒知道捍衛自己是一個勇敢的行為！」並要求陳老師必須出面向她與女兒道歉，不想讓這件事情演變成是小孩說謊，絕不能接受這樣的事情。

新北市教育局表示，本局於3月11日接獲家防中心通知，家長亦於3月8日向補習班投訴，而該補習班遲至3月13日才進行通報，已違反補教法相關規定，將以最高罰鍰25萬元裁處。當天接獲家防中心通知後，即前往稽查，經查疑似不當接觸之教師為該補習班之負責人，為保障學生權益，要求負責人不得進班。本局將不定期加強稽查，倘有入班等情事，將依據相關法規令其停止招生，並撤銷立案。若經司法調查，社會局查證屬實，將立即依補習及進修教育法廢止立案，並將負責人通報至全國不適任系統。