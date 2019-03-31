她私處流水8個月！子宮腔內「裝滿謎樣液體」　醫傻眼：來不及了

▲女子的私密處突然流水，8個月都沒停止。（示意圖／記者黃軍瑋攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「每天水實在太多了…」一名未婚女子的私密處連續8個月大量出水，求助中西醫都沒有效果，最後更是到了要包尿布的情況。婦產科醫師鄭丞傑表示，他接手該名女病患後才發現，原來是致命婦癌纏身造成的。

婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》分享案例說，一名43歲的未婚女病患私處突然開始流水，因為流出的是清水、沒有發癢等情況，便不疑有他，依然與男朋友過著「性福」的生活。

請繼續往下閱讀...

沒想到，女病患的情況竟持續8個月，流出的量還跟著變多，最後只能包著尿布才能緩解病情；即使她四處求助中西醫都找不到病因，最後才找上鄭丞傑，使用「婦產科醫師的第三隻眼-超音波」檢查。

▲鄭丞傑被女子子宮內塞滿水的情況嚇到。（圖／翻攝自醫師好辣 YouTube ）



「子宮腔內裝滿水」鄭丞傑說，女病患的子宮內充滿著液體，不確定是血還是水，便使用子宮鏡、刮內膜檢查，確診是子宮內膜癌造成，「通常子宮內膜癌都是陰道異常出血，停經以後（的女性）占了絕大部分，40歲以下更好，她才43歲歲」，因此非常傻眼。

鄭丞傑幫女病患開刀，確診為子宮內膜癌第三期，術後也接受化療及放療，這才逐漸控制病情。此外，鄭丞傑指出，子宮內膜癌近10年超過卵巢癌，成為台灣婦科第一名的癌症，主要造成原因微晚生、晚育、不生、飲食西化、愛吃高脂肪食物、肥胖和糖尿病等，但主要原因為「沒有生育」和「肥胖」。