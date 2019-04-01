影／林佳龍狂「安插自己人」慘內鬥！4月連2官上線惹議　交部回應了

▲交通部回應部長林佳龍用人一事。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

觀光局前副座陳淑慧深夜爆出交通部長林佳龍「逼退」一事，安排前台中市水利局長周廷彰接任觀光局副局長，加上前台中市政府交通局副局長馮昇輝9日將接任台鐵局副局長，不免讓外界質疑林狂安插自己人進部會，對此交通部也回應了。

對於陳淑慧在臉書上砲轟林佳龍噁心，指林逼她提早退休，交通部人事處表示，為借重觀光局陳前副局長任職台鐵局及觀光局期間之歷練及協調推動交通部重要政策，令派為交通部部參事。惟陳表示經考量後，仍希望能在觀光局退休，無意願調任新職。雖本部相關主管多次與其懇談，陳副局長堅持於4月1日退休，並依規妥處公務人員相關權益，本部並無逼退之情事。

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而對於外界質疑林佳龍一直用「自己人」，延攬前台中市建設局長黃玉霖接任交通部政務次長、前台中市水利局長周廷彰接任觀光局副局長、前台中市政府交通局副局長馮昇輝接任台鐵局副局長，交通部強調，政府部門的用人原則為適才適所，舉凡公務員的調任、休假及退休均有明文規定，職務調整亦屬常態。

▲不滿林佳龍逼退人還留言祝福！觀光局前副座陳淑慧臉書PO千字文轟林佳龍「噁心」。（圖／翻攝陳淑慧臉書）

據交通部官員私下透露，陳淑慧到中央任職後，行事作風頻生爭議，還在觀光局副局長任內，因在自行車賽時硬拉國際選手的獎牌領繩合照；屏東燈會的成功她也將功勞全部攬在身上，引發不滿。

至於今上任的周廷彰，據了解，過去則曾是前彰化縣長卓伯源的縣府團隊一級主管，後來林佳龍上任台中市長後，延攬為水利局長，雖是水利工程背景，但在台中推動綠川、柳川、筏子溪、葫蘆墩圳等治水建設時，辦理許多工作坊與在地文史團體互動佳，甚至創建綠川及葫蘆墩圳的品牌行銷，包括人孔蓋、綠川啤酒、藝文展演等，極具跨界行銷的能力。

而9日將上任的馮輝昇，過去有軌道建設的專長及背景，是優秀的文官，在台鐵面臨改革及各地軌道或鐵路截彎取直等建設需求增加之際，確實需要更多人才加入團隊，且馮歷經多朝市府，中央地方都有相關經歷，文官本無黨派問題。