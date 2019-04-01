　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

我的位置有人急著要！不滿林佳龍逼退休　觀光局前副座千字文轟「噁心」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼不滿林佳龍逼退人還留言祝福！觀光局前副座陳淑慧臉書PO千字文轟林佳龍「噁心」。（圖／翻攝陳淑慧臉書）

▲觀光局前副局長陳淑慧提前退休「成全別人」，深夜臉書PO千字文轟交長林佳龍「噁心」。（圖／翻攝陳淑慧臉書）

生活中心／綜合報導

觀光局前副局長陳淑慧原訂今年6月退休，但她提早2個月在今天4月1日愚人節這天退休，她深夜在臉書上發表1182字的長文，怒批現任交通部林佳龍「太噁心了」和「公然說謊」。

陳淑慧4月1日凌晨在臉書po文，並且公布LINE群組對話截圖，交通部長林佳龍在陳淑慧退出群組後才發文寫道「感謝淑慧副局長對觀光局和燈會的重大貢獻，並祝福開啟退休之後的精彩人生」。

請繼續往下閱讀...

▲▼前觀光局副局長陳淑慧在臉書上批林佳龍噁心。（圖／翻攝陳淑慧臉書）

▲群組對話可發現，陳淑慧退出群組後，交通部長林佳龍才在臉書上PO文祝福。（圖／翻攝陳淑慧臉書）

陳淑慧在臉書上提到，她是個真性情的人，不喜歡口出惡言，也不會虛情假意，她也特別提到，愚人節這天，她說的是真確的，她不再是「公僕」了。至於提早退休是否和外傳林佳龍積極組團隊進駐交通部有關，陳淑慧至截稿前電話不通，未取得陳淑慧回應。

陳淑慧臉書全文如下:

本來想安靜、但是....
好噁心呀！我是真性情之人，口不喜說惡言，也不會虛情假意，但也別消費我，更別公然說謊！太噁心了！請別再粗魯對待您的部屬，也請以公眾利益為優先！（文有點長）
對，沒錯！今天不是愚人節，我說的是真確的，今天，我已經是社會人士，不再是”公僕”！
當全台灣的人都悶，但似乎只有公僕不能悶，因為始終認為，公僕該行政中立、並擔負起眾人公益，以及為國打氣的責任！而我，今天終於脫離此身分，至於我悶不悶？因為物欲太低、只想睡到自然醒，不必打卡、不必當平均時薪不成比例的高階公僕，再加上因為有人很急，讓我比預期時間提早退休，才剛退休，只是回家「打掃煮飯」，根本一來不及知道自己悶、或是不悶？
我在４月１日退休了，成全別人，也間接成全自己！更還給自己自由。對，當我在台灣燈會30煙火結束時刻，就想提出6月退休申請，正巧同時，據說正在忙著燈會、駐點屏東的同時段，我的位置有人急著要，在駐點期間好像已經安排我到交通部接新職務..直到3/4燈會結束次日通知要我接受新職,我婉拒,當然無法讓我等到6月,這樣的團隊我已無意願再助攻了,津貼究竟會少多少,我根本不在乎..只是一心求去,懇請人事快快辦(公務員退休法定3個月前申請，但有人要位置,長官說了算,3天就可以快快辦!我也沒那麼快,從3/12公文書到交通部、大約2個多星期)，我就由6月提前至3月底，提前結束數饅頭及尊嚴被踐踏的日子!強制休假根本來不及休完，還有人要我別休假休的太明顯、要低調！但另方面才3/12就在中部地方新聞就有人說要來接任觀光局副局長職務，好怪，我的退休申請文書不是3/12那一天才到交通部？
其實,我的物欲太低，根本不會在乎服務30年的我，在被粗魯的對待之後，不接受新職安排，自己的津貼損失多少..反正，這個時代，什麼也說不準，今天自己有5塊錢的價值，別人的不尊重，可以一毛不值,所以，能握在自己手上,就是”自己”!
公務生涯中，對於公僕失去使命感，以及被踐踏時，因為自己公僕身分，我只能激勵周邊的同仁正面思考，要有使命感、快樂工作，也要工作快樂；但是；今天自己的親身經歷；在事件過後；除了家人及導師外，我只是安安靜靜等待，並不是有人要我休假低調，而是因為，對這樣的職場生態感到灰心，更討厭政治！我只想安靜,想自由.想睡到自然醒..但是,子時一一退出群組道再見只是留給情面給他人，但是，幹嘛「公然說謊」？我希望別再用這種粗魯及噁心的方式踐踏公務員,如果,連一位曾經獲得所有公務員最高榮譽的得獎得主都獲得如此下場,如何讓公務員對自己國家的最大老闆.二老闆不感到心寒呢?退休唯一感言,請老闆尊重事務官、請事務官成為中立的中間力量;共同為公眾圖國家大利…

我是陳淑慧,太魯閣峽谷馬拉松.台灣熱氣球創始者,以及台灣燈會30之中央總責者,以及,行政院模範公務員,考試院傑出貢獻獎,孫運璿基金會傑出公務員得主;以及2013百大經理人之SMVP;曾被稱台灣熱氣球之母,非典型公務員

ET快訊
送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉：2020不在計劃之內
入圍葛萊美饒舌歌手身中多槍死亡！蕾哈娜震驚：靈魂都在發抖

關鍵字：陳淑慧退休,愚人節,觀光局副座,林佳龍,噁心,說謊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀光局前副座千字轟林佳龍「噁心」！　交通部還原逼退真相

好市多藏暗器！轉彎「遭重擊正臉」男童暴哭　大媽推車急閃人：不知道

疑食物中毒　梨山國中小「師生84人嘔吐腹瀉」送驗釐清

韓國瑜稱農藥殘留讓茶葉外銷不順　陳吉仲反擊：不實指控

省翻！高鐵攜台南推交通聯票　6/26前車票直接打7折、公車無限搭乘

台灣學生聯合會盼私校別以「利潤導向經營」　教育部這樣說

明星高中社團師一年涉3性侵　教育局：去年6月起未在北市學校任職

「最快樂的渡假勝地是娘家」她推媽媽是神隊友　人妻狂讚：超級認同

「台鐵全新APP」4/9上線！5大神功能曝光　搶嘸車票系統幫你訂

「台灣學生聯合會」正式成立！30所大專院校自治組織高喊團結

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

觀光局前副座千字轟林佳龍「噁心」！　交通部還原逼退真相

好市多藏暗器！轉彎「遭重擊正臉」男童暴哭　大媽推車急閃人：不知道

疑食物中毒　梨山國中小「師生84人嘔吐腹瀉」送驗釐清

韓國瑜稱農藥殘留讓茶葉外銷不順　陳吉仲反擊：不實指控

省翻！高鐵攜台南推交通聯票　6/26前車票直接打7折、公車無限搭乘

台灣學生聯合會盼私校別以「利潤導向經營」　教育部這樣說

明星高中社團師一年涉3性侵　教育局：去年6月起未在北市學校任職

「最快樂的渡假勝地是娘家」她推媽媽是神隊友　人妻狂讚：超級認同

「台鐵全新APP」4/9上線！5大神功能曝光　搶嘸車票系統幫你訂

「台灣學生聯合會」正式成立！30所大專院校自治組織高喊團結

「我們的寶貝女兒...」小王登門貼海報　人妻偷吃賴不掉

愚人節「最後一刻」下手　小S慘遭陳建州惡整怒譙

免費看壞壞片！「成人版抖音」半年海賺9千萬　警傻眼：會員狂暴增

吳敦義拒坐「總統椅」　4/10前會韓國瑜談初選

陳偉殷救援未解決打者　馬丁利：他沒事的

桃園新屋超商提款機不見了！　2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬

睡前滑手機？國衛院研究：每多使用1小時睡眠延遲又少睡

日本新年號首用國書！「令和」典故取自梅花歌　盼人民勇敢盛開

觀光局前副座千字轟林佳龍「噁心」！　交通部還原逼退真相

支持柯文哲選總統？　宣明智：對的人都應該支持

生活熱門新聞

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說..

一週天氣出爐！清明連假這2天有..

理科太太要賣飲料？註冊12類商..

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯..

今低溫14度全台有雨　北部一路..

14℃冬天回馬槍　最冷夜第2波..

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

他買機車被酸：25歲沒車沒面子..

福斯女三寶神停車　衝對面壽司店

出500萬也約不到　她錯失億級..

北一女手工全彩筆記！學霸賣40..

她私處流水8個月！醫傻眼：來不..

新崛江整排空！　運將：哪裡發大..

男友幫剝蝦！霸氣反應八卦妹秒閉..

更多熱門

相關新聞

朱立倫：淡水阿嬤說我民調第一！

今天是4月1日愚人節，早在去年12月就表態參選2020總統的新北市前市長朱立倫在臉書上自嘲，「張天欽不是東廠，蘇貞昌沒有伸手NCC，賴清德不想要台獨，蔡英文最愛中華民國，朱立倫頭髮最茂密、體重7字頭......阿嬤告訴他，他的民調第一名。」

柯P愚人節發文　釣出學姊11字妙回

朱立倫、王金平搭愚人節梗

真的！cama愚人節「2杯拿鐵99元」

成功追分段完成雙軌化切換！經濟效益曝光

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

阿信報喜：今天說的都是真的！

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

帥醫「床上超母湯」！妻淚：為何娶我

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯1hr

今低溫14度全台有雨　北部一路下到清明連假

地表最強煞車聲控！網淚：我家的只有休眠模式

OL喝醉倒家門　房東弟撿屍裸體睡

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面