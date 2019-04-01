我的位置有人急著要！不滿林佳龍逼退休　觀光局前副座千字文轟「噁心」

▲觀光局前副局長陳淑慧提前退休「成全別人」，深夜臉書PO千字文轟交長林佳龍「噁心」。（圖／翻攝陳淑慧臉書）

生活中心／綜合報導

觀光局前副局長陳淑慧原訂今年6月退休，但她提早2個月在今天4月1日愚人節這天退休，她深夜在臉書上發表1182字的長文，怒批現任交通部林佳龍「太噁心了」和「公然說謊」。

陳淑慧4月1日凌晨在臉書po文，並且公布LINE群組對話截圖，交通部長林佳龍在陳淑慧退出群組後才發文寫道「感謝淑慧副局長對觀光局和燈會的重大貢獻，並祝福開啟退休之後的精彩人生」。

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▲群組對話可發現，陳淑慧退出群組後，交通部長林佳龍才在臉書上PO文祝福。（圖／翻攝陳淑慧臉書）

陳淑慧在臉書上提到，她是個真性情的人，不喜歡口出惡言，也不會虛情假意，她也特別提到，愚人節這天，她說的是真確的，她不再是「公僕」了。至於提早退休是否和外傳林佳龍積極組團隊進駐交通部有關，陳淑慧至截稿前電話不通，未取得陳淑慧回應。

陳淑慧臉書全文如下:

本來想安靜、但是....

好噁心呀！我是真性情之人，口不喜說惡言，也不會虛情假意，但也別消費我，更別公然說謊！太噁心了！請別再粗魯對待您的部屬，也請以公眾利益為優先！（文有點長）

對，沒錯！今天不是愚人節，我說的是真確的，今天，我已經是社會人士，不再是”公僕”！

當全台灣的人都悶，但似乎只有公僕不能悶，因為始終認為，公僕該行政中立、並擔負起眾人公益，以及為國打氣的責任！而我，今天終於脫離此身分，至於我悶不悶？因為物欲太低、只想睡到自然醒，不必打卡、不必當平均時薪不成比例的高階公僕，再加上因為有人很急，讓我比預期時間提早退休，才剛退休，只是回家「打掃煮飯」，根本一來不及知道自己悶、或是不悶？

我在４月１日退休了，成全別人，也間接成全自己！更還給自己自由。對，當我在台灣燈會30煙火結束時刻，就想提出6月退休申請，正巧同時，據說正在忙著燈會、駐點屏東的同時段，我的位置有人急著要，在駐點期間好像已經安排我到交通部接新職務..直到3/4燈會結束次日通知要我接受新職,我婉拒,當然無法讓我等到6月,這樣的團隊我已無意願再助攻了,津貼究竟會少多少,我根本不在乎..只是一心求去,懇請人事快快辦(公務員退休法定3個月前申請，但有人要位置,長官說了算,3天就可以快快辦!我也沒那麼快,從3/12公文書到交通部、大約2個多星期)，我就由6月提前至3月底，提前結束數饅頭及尊嚴被踐踏的日子!強制休假根本來不及休完，還有人要我別休假休的太明顯、要低調！但另方面才3/12就在中部地方新聞就有人說要來接任觀光局副局長職務，好怪，我的退休申請文書不是3/12那一天才到交通部？

其實,我的物欲太低，根本不會在乎服務30年的我，在被粗魯的對待之後，不接受新職安排，自己的津貼損失多少..反正，這個時代，什麼也說不準，今天自己有5塊錢的價值，別人的不尊重，可以一毛不值,所以，能握在自己手上,就是”自己”!

公務生涯中，對於公僕失去使命感，以及被踐踏時，因為自己公僕身分，我只能激勵周邊的同仁正面思考，要有使命感、快樂工作，也要工作快樂；但是；今天自己的親身經歷；在事件過後；除了家人及導師外，我只是安安靜靜等待，並不是有人要我休假低調，而是因為，對這樣的職場生態感到灰心，更討厭政治！我只想安靜,想自由.想睡到自然醒..但是,子時一一退出群組道再見只是留給情面給他人，但是，幹嘛「公然說謊」？我希望別再用這種粗魯及噁心的方式踐踏公務員,如果,連一位曾經獲得所有公務員最高榮譽的得獎得主都獲得如此下場,如何讓公務員對自己國家的最大老闆.二老闆不感到心寒呢?退休唯一感言,請老闆尊重事務官、請事務官成為中立的中間力量;共同為公眾圖國家大利…

我是陳淑慧,太魯閣峽谷馬拉松.台灣熱氣球創始者,以及台灣燈會30之中央總責者,以及,行政院模範公務員,考試院傑出貢獻獎,孫運璿基金會傑出公務員得主;以及2013百大經理人之SMVP;曾被稱台灣熱氣球之母,非典型公務員