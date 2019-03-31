「成功追分段」完成雙軌化切換！台鐵曝經濟效益　林佳龍徹夜視察

▲交通部長林佳龍視察前瞻基礎建設計畫－台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

終於完成！交通部長林佳龍於30日夜間由台鐵局副局長杜微、處長周祖德等人陪同，視察台中地區前瞻基礎建設「台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」南線軌道切換作業，並於臉書fun台鐵上全程直播。

台鐵局表示，成功追分線為銜接台鐵山線與海線鐵路之關鍵路段，透過前瞻基礎建設計畫（軌道建設）辦理「成功追分段鐵路雙軌化計畫工程」，將可強化「東西向鐵路」運輸能量，提昇台中山城與沿海地區聯繫之便捷性，促進大台中都會地區整體發展。

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▲完成後有縮短列車班距，提高列車行駛速度等經濟效益。（圖／台鐵局提供）

台鐵局補充，追分站至成功站，全長約2.2公里，計畫期程為106年至109年，總經費15.41億元。工程內容包含：軌道工程、土建工程、電力工程及電務工程，本次南線切換作業為雙軌化先期關鍵工程，主要係將既有單軌向南移設，以利後續北線軌道舖設，完成鐵路雙軌計畫。

台鐵局說，配合成追線雙軌改建工程完成後，可縮短列車班距，提高列車行駛速度，有效改善山海線交通瓶頸問題，更可大幅提升海線居民轉乘高鐵之便利性，達到通行時間精減、行車成本節省、交通CO2排放量降低及均衡城市發展等多重經濟效益。

▲林佳龍親發加菜金。（圖／台鐵局提供）

本切換工程自30日20時至31日6時，動員工程人員180人及大型砸道車2輛、挖土機4輛等機械設備，林佳龍特至現場慰勉工作人員辛勞並發加菜金，以資鼓勵。

▲林佳龍視察狀況。（圖／台鐵局提供）