觀光局前副座千字轟林佳龍「噁心」！　交通部還原逼退真相

▲不滿林佳龍逼退人還留言祝福！觀光局前副座陳淑慧臉書PO千字文轟林佳龍「噁心」。（圖／翻攝陳淑慧臉書）

記者曹悅華／台北報導

觀光局前副局長陳淑慧原訂今（108）年6月退休，卻提早2個月在愚人節（1）這天離開崗位，並深夜在臉書發表1182字的長文，怒批現任交通部林佳龍「太噁心了」和「公然說謊」，透露自己提早離開與林有絕對關係。對此，交通部也還原「逼退真相」。

陳淑慧4月1日凌晨在臉書po文，並且公布LINE群組對話截圖，交通部長林佳龍在陳淑慧退出群組後才發文寫道「感謝淑慧副局長對觀光局和燈會的重大貢獻，並祝福開啟退休之後的精彩人生」。

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未料，原以為林佳龍此舉是感念陳淑慧付出，陳卻在臉書激動寫下「因為有人很急，讓我比預期時間提早退休」，她進一步指出，自己的退休申請書在3月12日的時候交到交通部，當天在中部地方新聞就有人說要來接任觀光局副局長職務，直呼「好怪」。

另外，陳淑慧也痛批林佳龍公然說謊，當她一一退出群組道再見只是留給情面給他人，沒想到林佳龍還在她退出群組後在底下留言，祝福她開啟退休精彩人生，「希望別再用這種粗魯及噁心的方式踐踏公務員」。

▲交通部表示，絕無逼退情事，林佳龍留言也只是好意給予祝福。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，交通部人事處表示，為借重觀光局陳前副局長任職台鐵局及觀光局期間之歷練及協調推動交通部重要政策，令派為交通部部參事。惟陳表示經考量後，仍希望能在觀光局退休，無意願調任新職。雖本部相關主管多次與其懇談，陳副局長堅持於4月1日退休，並依規妥處公務人員相關權益，本部並無逼退之情事。

交通部強調，政府部門的用人原則為適才適所，舉凡公務員的調任、休假及退休均有明文規定，職務調整亦屬常態。陳前副局長昨晚退出某群組後，林部長看到訊息回復，並給予祝福，好意雖遭誤解，但交通部仍予以尊重、祝福，沒有其他評論，也再次感謝陳前副局長30年來對公務的付出與協助。