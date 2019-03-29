突襲行政院遭毆自訴馬英九等殺人罪被駁　高院撤銷發回

▲高院撤銷後，台北地院必須重新審酌馬英九是否涉嫌殺人未遂。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間，抗議民眾在5年前的3月23日晚間突襲行政院，政府之後動用優勢警力驅逐，爆發流血衝突。被驅離的民眾對前總統馬英九、前行政院長江宜樺等人自訴殺人未遂罪，但一審台北地院裁定駁回自訴。民眾提出抗告，高等法院審理後，撤銷台北地院駁回的裁定，發回更裁。

當年學運於3月18日佔領立法院開始，群眾並於3月23日突襲行政院，當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、現任立委黃國昌等132名被告。而政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。而323突襲行政院案一審判決11名被告有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金。

而突襲行政院行動中，有不少民眾被打到頭破血流，在義務律師團的協助下，共有23人提出自訴，控告前總統總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前中正一分局長方仰寧等4人，涉嫌殺人未遂罪。當時包含太陽花爺爺周榮宗，還親自坐輪椅到北院起訴。

一審台北地院審理後，認定馬英九等4人要求警方柔性勸導不成才依法驅離，最後北院以罪證不足為由，不經審判，直接裁定駁回自訴。周榮宗已經過世，訴訟由女兒承接，而周女等人抗告二審高等法院，高院29日撤銷北院駁回的裁定，發回更裁。

高院指出，北院採用台北市警局的「0323侵入行政院」檢討報告，來認定本案事實，但這份報告到底是如何採證做成？有違反自訴採證程序之虞。此外，北院認定37人受傷僅是被害人單方面指述，根本沒有進行客觀的調查，程序有疏漏。另外本案中警員執法是否合法有據？有無逾越職權？違反比例原則？北院均未詳查，因此高院認為北院駁回的裁定違法，撤銷發回北院。

