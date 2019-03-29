　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

大甲媽祖4／7起駕！　彰縣警局長防搶轎宣戰：不是好，就是倒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動每年南下經過彰化市區，總會傳出搶轎打架事件，今年的繞境活動預計在4月7日（農曆3月3日）起駕，彰化縣警局長方仰寧已規劃成立指揮中心，在較容易發生搶轎事件的路段包含民生地下道、三民路、大埔路以及永樂街部署大批警力，同時也會對市區內40間宮廟進行約制，全力防止發生聚眾鬥毆。

▲去年大甲媽祖繞境發生搶轎衝突。

由於先前行政院長蘇貞昌放出重話，要求全台各縣市嚴防聚眾鬥毆事件，雲林縣警局長黃勢清因此遭記過懲處，而4月媽祖繞境活動即將展開，彰化警方也繃緊神經。根據《自由時報》報導，彰化縣警局長方仰寧規劃成立指揮中心，要在大甲媽祖南下時於民生地下道、中正路、永安街以及彰化火車站周邊道路部署大批警力，回程時則會針對大埔路、英士路、民族路、華山路、永樂街及中山路一、二段加強巡查，他甚至在鎮瀾宮人員前往警局拜會時，脫口說出一句「不是好，就是倒」，可見相當重視這次的繞境活動治安。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動今年確定是在國曆4月7日（農曆3月3日）深夜10時起駕，預計8日駐駕彰化市南瑤宮，9日西螺鎮福興宮，10、11日新港鄉奉天宮，12日西螺鎮福興宮，13日北斗鎮奠安宮，14日彰化市天后宮，15日清水區朝興宮，16日回鑾安座，為期9天8夜。

▲大甲媽祖遶境起駕（圖／記者林世文攝）。

▲起駕時現場相當擁擠。（圖／ETtoday資料照，下同）

而同樣知名的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖也將在4月8日出發前往北港，正巧與大甲媽祖繞境活動撞期，到時全台瘋媽祖盛會精彩可期。台鐵方面為了因應人潮，公布將於4月7日加開莒光號及復興號共計4班次，4月7日及17日增停白沙屯站列車共計18班次。

4月7日及17日白沙屯站增停列車如下：
南下：513、561、521、6653（4月7日）、653次（4月17日）莒光號。
北上：506、510、562、516、554次莒光號。
（4月7日、16日及17日加開海線及成追線區間車共28班次）

▼大甲媽祖繞境活動每年都會吸引許多信徒參加。

▲大甲媽祖遶境起駕（圖／記者林世文攝）。

ET快訊
夫妻新婚2個月！他發現「老婆竟然是表妹」　最後悲劇離了
渣男性侵表妹！奶茶下藥溜進房…3天後心虛問「那個來了沒」

關鍵字：大甲媽祖,鎮瀾宮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台最熱血「大甲媽祖4/7起駕」！9天8夜行程攻略報你知

4月瘋媽祖繞境！台鐵加開海線、成追線區間車　增停白沙屯站列車

謝龍介：國民黨只靠韓國瑜2020絕對輸　柯文哲成綠營救命關鍵

仙氣學妹控勞動部前次長月薪給22K　上班首句話「我們不照勞基法」

運將溫馨接送到滾上床　紅包場女歌手完事告性侵結局大逆轉

影／5萬LV包生菇扔洗衣機10年搖5次　豪邁女5點解密：洗完要立刻晾

過站沒停反嗆「搭免費公車還囂張」　司機停路中央開罵乘客

大甲媽祖4／7起駕！　彰縣警局長防搶轎宣戰：不是好，就是倒

綠色港口再升級　花蓮港務分公司取得環境教育人員訓練資格

桃園農田水利會100週年慶圖騰競賽　公開評選揭曉

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

李燕《炮仔聲》領便當？　 陳冠霖這句話爆雷了！

大甲媽祖4／7起駕！　彰縣警局長防搶轎宣戰：不是好，就是倒

綠色港口再升級　花蓮港務分公司取得環境教育人員訓練資格

桃園農田水利會100週年慶圖騰競賽　公開評選揭曉

種下200株春不老　離海岸150公尺成功國小防風防揚麈

身障者自立生活支持服務　林美燕籲提高經費保障

登記參選台南一選區立委初選　顏純左要翻轉溪北　

即刻快速救援　消防局車禍救援訓練技術再進化

桃醫新屋分院碎石中心暨多切電腦斷層　啟用提供沿海居民使用

「愛的存摺」滿滿！　花蓮銀行公會繼農產品助弱勢再捐善款

大手牽小手　台東縣第2處公共托育家園28日啟用

管好你的腳ㄚ！義大利景點五漁村　穿拖鞋最慘罰2500歐

陳水扁祝福韓國瑜「如願參選2020」　3提問要求公開答覆

W＆W王炸10首必聽歌單！2019派對國歌《Repeat After Me》嗨爆

偷腥提「3條件」誘妻和解…軍人反控「妨害自由」　心碎婦無法再告

全台近4成小學生便秘！　愛喝含糖飲料、吃油炸物是主因

道奇狂幹8轟打爆葛蘭基　刷新開幕戰最多轟紀錄

美中新一輪談判有進展　台指期開漲逾60點蓄戰10600點關卡

Nike On Air夢幻鞋款即將發售！雲朵、霓虹燈的Air Max 97　絕對要入手

買AppleCare+服務XS Max螢幕維修僅900元　3月底前購買再享優惠

中職／富邦悍將陷貧打症　開季2戰遭21K聯盟近11年最差

撒旦直播！FB預告「把心交給惡魔」　台鐵持刀男狂笑：我是下一個鄭捷

地方熱門新聞

強勢瓦解太子廟幫　展現淨化治安..

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

大甲媽祖4／7起駕　彰縣警局宣..

憂心遊戲取不回　警指迷津展笑顏

種下200棵春不老　濱海國小防..

獨／黃士福早回一年　怨「政治迫..

登記參選台南立委初選　顏純左要..

大江購物中心二期土地完成變更

夫中風兒腦麻　71歲嬤車陣中賣..

釣魚開放　李啟維：海禁也應解除

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳..

身障者生活支持服務　林美燕籲提..

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

更多熱門

相關新聞

媽祖信俗國際論壇　拓展媽祖信仰

由台灣媽祖聯誼會、大甲鎮瀾宮、明道大學媽祖文化學院，所聯合舉辦2019全球首場的「媽祖信俗國際論壇」，將在4月4日舉行，本次邀集台灣、大陸、日本、越南、美國、法國、土耳其等地媽祖研究專家以及慶典活動參與者，為大家帶來知性、有趣的體驗！

宏碁再推大甲媽祖加持「智慧佛珠」

代言水餃被網評2顆星！顏清標回應了

大甲媽嫁女兒！99對新人集團婚禮

顏清標腳疾要開刀　大甲媽令符一貼走完全程

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

39歲暖男11年養400孩子　嫩妹感動倒追

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面