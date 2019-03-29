大甲媽祖4／7起駕！　彰縣警局長防搶轎宣戰：不是好，就是倒

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大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動每年南下經過彰化市區，總會傳出搶轎打架事件，今年的繞境活動預計在4月7日（農曆3月3日）起駕，彰化縣警局長方仰寧已規劃成立指揮中心，在較容易發生搶轎事件的路段包含民生地下道、三民路、大埔路以及永樂街部署大批警力，同時也會對市區內40間宮廟進行約制，全力防止發生聚眾鬥毆。

▲去年大甲媽祖繞境發生搶轎衝突。

由於先前行政院長蘇貞昌放出重話，要求全台各縣市嚴防聚眾鬥毆事件，雲林縣警局長黃勢清因此遭記過懲處，而4月媽祖繞境活動即將展開，彰化警方也繃緊神經。根據《自由時報》報導，彰化縣警局長方仰寧規劃成立指揮中心，要在大甲媽祖南下時於民生地下道、中正路、永安街以及彰化火車站周邊道路部署大批警力，回程時則會針對大埔路、英士路、民族路、華山路、永樂街及中山路一、二段加強巡查，他甚至在鎮瀾宮人員前往警局拜會時，脫口說出一句「不是好，就是倒」，可見相當重視這次的繞境活動治安。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動今年確定是在國曆4月7日（農曆3月3日）深夜10時起駕，預計8日駐駕彰化市南瑤宮，9日西螺鎮福興宮，10、11日新港鄉奉天宮，12日西螺鎮福興宮，13日北斗鎮奠安宮，14日彰化市天后宮，15日清水區朝興宮，16日回鑾安座，為期9天8夜。

▲起駕時現場相當擁擠。（圖／ETtoday資料照，下同）

而同樣知名的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖也將在4月8日出發前往北港，正巧與大甲媽祖繞境活動撞期，到時全台瘋媽祖盛會精彩可期。台鐵方面為了因應人潮，公布將於4月7日加開莒光號及復興號共計4班次，4月7日及17日增停白沙屯站列車共計18班次。

4月7日及17日白沙屯站增停列車如下：

南下：513、561、521、6653（4月7日）、653次（4月17日）莒光號。

北上：506、510、562、516、554次莒光號。

（4月7日、16日及17日加開海線及成追線區間車共28班次）

▼大甲媽祖繞境活動每年都會吸引許多信徒參加。