大亞旺萊馬拉松路跑　215名員警響應健康快樂跑

▲2019大亞旺萊馬拉松路跑活動由市長黃偉哲鳴槍熱鬧開跑，台南市警局計有215名警察報名參加，市警局長黃宗仁也現身會場同跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019大亞旺萊馬拉松路跑活動3月31日早上6時由市長黃偉哲鳴槍熱鬧開跑，計有上萬名熱愛路跑民眾參加，其中最亮眼的報名人數最多的團體為台南市警局，計有215名警察報名參加，跑42K全馬的人數更多達28人，市警局長黃宗仁也現身會場，穿著運動服裝與同仁一起在起跑線等待鳴槍開跑。

市警局長黃宗仁說，警察身體健康，才能做好保護市民的工作，警察工作容易因繁忙、壓力大而疏於健康，如不運動，更容易讓身體出現狀況，希望藉著這次的路跑活動倡導警察正向休閒文化，並呼籲同仁一定要利用勤餘時間培養運動的習慣。

大亞集團董事長亦身兼大台南警察之友會副理事長沈尚宜表示，取之於社會，用之於社會，這句話對企業來說，代表企業的成功，光靠自身努力是不夠的，還需要社會大眾的認同與支持。為回饋社會、地方居民的支持及鼓勵警察同仁多運動維護身體健康，故而舉辦馬拉松賽事，並讓此運動結合關廟區的產業及文化，提升生活品質及色彩。

本次路線一路上，除結合在地飲食文化，還有關廟新光里的彩繪村，左鎮區草山里的月世界大峽谷，二寮部落觀景台等等，更有全台唯一的168鄉道，蘊含有「將帶您走向一路發的大道上」的意義。