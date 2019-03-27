拓展媽祖信仰新視野！　「媽祖信俗國際論壇」搶先起跑

▲「2019媽祖信俗國際論壇」將在4月4日舉行。（圖／大甲媽社會福利基金會提供）

生活中心／綜合報導

被譽為世界三大宗教活動之一的大甲鎮瀾宮遶境，將於4月7日晚間10時起駕。今年特地加入由台灣媽祖聯誼會、大甲鎮瀾宮、明道大學媽祖文化學院所聯合舉辦的「2019媽祖信俗國際論壇」，將在4月4日舉行，本次邀集台灣、大陸、日本、越南、美國、法國、土耳其等地媽祖研究專家以及慶典活動參與者，為大家帶來知性、有趣的媽祖文化體驗！

為求增進媽祖文化之學術涵量，促進更多元的交流互動，台灣媽祖聯誼會暨大甲鎮瀾宮擬以「承先啟後、媽祖薪傳」為核心，經由媽祖信仰之歷史考究、文物考古、信仰圈與區域發展論題，並在媽祖信俗研究的回顧與展望下，發揚「媽祖學」的世界價值核心，希望藉由論壇來拓展媽祖信仰的全球能見度，為媽祖研究開創新視野。

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▲藉由論壇來拓展媽祖信仰的全球能見度，為媽祖研究開創新視野。（圖／大甲媽社會福利基金會提供）

此次「媽祖信俗國際論壇」除了邀集各國媽祖研究專家以及慶典活動的參與者到場分享，還邀請了吳鳳、小貝、吉雷米等節目主持人分享他們的媽祖文化體驗，用各國參與者的角度來看不同的媽祖信仰文化，期待開拓更多元的發展。

論壇的主題為「天下媽祖共一家」，包括「十年有成：媽祖信俗列為世界非物質文化遺產」，邀請參與編撰《媽祖文化志》各篇主要學者來座談；以及「放眼未來：媽祖信俗的多元化與國際化」；還有「國際盛事：大甲媽祖進香文化面面觀」等，邀請學者專家與同好分享各種媽祖文化現象。

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▲大甲媽遶境從國曆4月7日開始，進行9天8夜遶境。（圖／ETtoday資料照）

2019大甲媽遶境活動將從國曆4月7日開始，進行9天8夜遶境。4月7日深夜10時零分起駕，4月16日回駕安座。在行程方面，4月7日深夜10時零分起駕，8日駐駕彰化市南瑤宮，9日西螺鎮福興宮，10、11日新港鄉奉天宮，12日西螺鎮福興宮，13日北斗鎮奠安宮，14日彰化市天后宮，15日清水區朝興宮，隔天回鑾安座。喜愛的民眾和信徒千萬不要錯過。

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