首座城市啟動5G試用　上海2019年建上萬基地台

▲上海虹口區正式啟動5G網路試用。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

上海佈局5G城市網路腳步加快，虹口區30日舉行「全球雙千兆第一區」開通儀式，正式宣告首個行政區域5G網路試用上路。綜合陸媒報導，虹口區目前已建成5G基地台228個，實現1000MB固定寬頻網路及移動網路全區覆蓋。

《中新社》報導，開通儀式上，上海副市長吳清現場撥通5G網路電話，與在黃浦江畔的工作人員視訊連線，藉此展示虹口區5G網路已準備就緒。中國移動上海公司副總經理梁志強表示，5G能夠提供至少10倍於4G的峰值速率，毫秒級的傳輸時延等，是釋放數位經濟潛能的重要突破口。

▲上海副市長吳清與工作人員利用5G視訊對話。（圖／翻攝中新網）

據了解，虹口區將聚焦智慧醫療、智慧教育、智慧樓宇、虹口足球場、智慧社區、無人機巡航、城市安全、城市管理、金融服務、文創體育等十大領域，持續探索應用功能及創新。

上海市經信委副主任張建明表示，面對5G發展的新形勢，上海擁有豐厚的基礎條件和良好的發展前景。他提到，上海是中國國內唯一一個被中國移動、中國聯通、中國電信同時列為5G規模試點的城市；在產業發展方面，華為、中興、諾基亞貝爾的5G研發都主要集中在上海，上海市通信終端、晶片設計等領域也佔據了國內重要的市場份額，同時，上海集聚的人才優勢，也將為5G的研發製造和創新應用提供有利條件。

▲上海虹口區舉行「全球雙千兆第一區」開通儀式。（圖／翻攝上觀新聞）

張建民透露，上海市2019年將在全市建設超過1萬個5G基地台，啟動5G建設應用示範區和5G應用研發創新基地，估計至2021年，上海全市將累計建設超過3萬個5G基地台，實現5G網路深度覆蓋。

