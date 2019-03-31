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影／上海警察真人演繹「魂斗羅」！整齊動作音效動畫超還原

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記者馬叔安／綜合報導

上海警方日前在微博上發佈一支影片，以真人表演配合音效和動畫的方式，呈現經典遊戲「魂斗羅」的橋段，片中能看到全副武裝的員警排成遊戲中的角色隊形前進，一路殲滅遊戲中登場的各種「敵人」和關卡，連運鏡和走位都高度還原遊戲中的場景。

▲上海公安演出真人版「魂斗羅」。（圖／翻攝自微博／警民直通車-上海）

▲上海公安演出真人版「魂斗羅」。（圖／翻攝自微博／警民直通車-上海）

「魂斗羅」是日本KONAMI公司於1987年推出的遊戲，遊戲方式屬於橫版動作，玩家操控兩名戰士掃蕩每關中出現的外星敵人，期間還能撿拾更換各種武器，在大陸與台灣都受到許多玩家的喜愛。

這支影片於29日由「警民直通車-上海」微博上發佈，「小時候，我調出三十條命，在游戲中縱橫馳騁；長大後，我真的手握鋼槍，在現實中守護平安！以夢為馬，莫負韶華！元氣滿滿，一起轉發！」影片最後，參演的員警一齊高呼，「我們沒有三十條命，但有守護平安的心！」

▲上海公安演出真人版「魂斗羅」。（圖／翻攝自微博／警民直通車-上海）

▲影片中結合許多遊戲的元素。（圖／翻攝自微博／警民直通車-上海）

這裡的「三十條命」是影射「魂斗羅」遊戲的密技，玩家只要在遊戲開始前輸入「上、上、下、下、左、右、左、右、B、A、B、A」，就能以30人的模式進行遊戲。

▲上海公安演出真人版「魂斗羅」。（圖／翻攝自微博／警民直通車-上海）

▲影片還原遊戲中的經典關卡。（圖／翻攝自微博／警民直通車-上海）

這已經不是上海公安第一次「粉墨登場」，日前上海警方還曾推出過一部名為《知否知否——這是騙子的計謀》的MV，化用了許多電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》的元素，同樣引發熱議。

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關鍵字：魂斗羅,公安,警察,上海

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