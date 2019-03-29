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華為批美國「吃相難看」　董事長郭平：外部壓力讓我們變強

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▲華為輪值董事長郭平。（圖／翻攝自CFP、華為官網）

▲郭平。（圖／翻攝自CFP、華為官網）

大陸中心／綜合報導

鑒於美國遊說西方盟國在5G建設上放棄華為的設備和產品，華為輪值董事長郭平29日在年度財報發布會上指稱，美方行為出於何種目的「大家都心知肚明」，而且「吃相難看」，但來自外部的壓力「不會讓華為停止前進的腳步」。

郭平說，外部壓力能使華為改善營運狀況以及產品的安全性，也能讓華為更加強大。他還說，華為是9萬多名員工共同擁有的企業，如果從事間諜行為「這將挑戰華為的基本能力和常識」，並且「不會被9萬多名股東允許」。有關華為是否考慮加入非中國籍董事、遷移總部等事宜，郭平並無給出具體答案。

▼5G網路通訊。（圖／CFP）

▲▼5G。（圖／CFP）

郭平提到，華為在全球絕大部分國家「是受到歡迎的」，同時也是世界需要的企業，並為當地貢獻就業和稅收。他話鋒一轉表示，誰擁有和控制華為對美國而言「這些資訊都不是秘密」，反觀美國在很多領域取得領先，不妨也讓別的國家在一些領域獲得成長，並且接受別國公司能夠成長的事實。

根據華為2018年財報顯示，該公司去年全球銷售收入達7212億人民幣（大約1070億美元），同比增長19.5%，年收入更是首次突破1000億美元大關；凈利潤593億人民幣，同比增長25.1%。值得留意的是，華為2018年投入研發的費用達到1015億人民幣，占收入的14.1%，而近十年投入研發費用總計則是超過4800億人民幣。

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