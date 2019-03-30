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澳紐對陸遞橄欖枝　環時：對它們比其他國家冷淡很有必要

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▲▼澳洲，澳洲國旗。（圖／pixabay）

▲澳洲國旗。（圖／pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

澳洲和紐西蘭近日分別以成立基金會與總理訪華等方式，向大陸遞出橄欖枝，對此《環球時報》30日社評認為，澳紐兩國過去將大陸視為競爭對手，並將華為5G設備視為網絡安全風險等作為同大陸關係的實際行動已經發生，「不能它們向中國露出笑臉，之前的事情就一筆勾銷了。」

社評指出，澳洲在西方國家中率先宣佈將華為排除在該國5G網路建設之外，產生了非常惡劣的影響，還通過了被廣泛認為針對中國大陸的「反外國干涉法」，近年來也就南海問題配合美國對華施壓；紐西蘭政府於去年宣佈經過評估，認為華為5G設備將對紐西蘭網路安全帶來較大風險，這一表態被視為紐西蘭對華為等中國公司的實際歧視。

▲▼華為5G設備在澳洲、紐西蘭接連受挫。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為5G設備在澳洲、紐西蘭接連受挫。（圖／達志影像／美聯社）

社評認為，澳紐新都是「五眼聯盟」（Five Eyes）國家，尤其澳洲的對華政策，在西方國家裡受美國將中國大陸定義為戰略競爭對手的牽動幅度是最大的，為了爭取歐洲及亞洲的美國盟友保持更穩定的對華關係，中國大陸犧牲一點與澳紐、尤其是與坎培拉的關係是值得的，「正常往來的大盤應當保持，但在它們沒有對華關係實質性調整的情況下，對它們比對其他西方國家冷淡些，是很有必要的。」

近年來，陸澳之間的競合也反映在煤礦交易上，《參考消息》引用《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）網站3月21日報導，中國國家能源投資集團多次造訪西弗吉尼亞州，考察投資和出口情況。

美國戰略與國際問題研究中心指出，2017年，在「黛比」颶風摧毀澳洲昆士蘭州的煤礦後，中國大陸轉向美國，那一年美國的煤炭出口猛增60%，向中國大陸出口了320萬噸。

伍德麥肯茲咨詢公司駐北京的煤炭分析師則強調，「澳大利亞每月的供應量為三四百萬噸，而美國一年只有300萬噸。我們看不出美國的煤炭可以取代澳大利亞的煤炭量。」為此，《參考消息》指出，「中國和美國『牽手』？澳大利亞開始擔心」。

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