可以吃的小王子！職人動巧思　狐狸與玫瑰開甜點派對　

記者陳凱力／新竹報導

在國外行之有年的「吃書節」風潮也吹到台灣！由新竹縣竹北市《或者書店》首辦的「台灣第一屆國際吃書節」於3月31日大開「甜點書派對」，這次的「吃書節」以著名經典繪本《小王子》為主題，由烘焙師轉化創作出充滿熱情的可食書，並邀請知名飲食作家毛奇在「美味的知識講座」分享深口袋的好書單，另外還有DIY活動-「自己做一本可以吃的書」等三大主題活動，邀請民眾在或者書店與新瓦屋大草坪，一起體驗知識的美味。

▲▼《或者書店》舉辦首屆「吃書節」，當地甜點職人發揮巧思，將小王子化做好吃的點心。（圖／或者書店提供，下同）

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國際吃書節始於2000年美國加州，由茱蒂絲·霍夫伯格與比翠絲·科倫發起，很幽默地訂於4/1，以紀念法國美食家布里亞·薩瓦蘭的⽣日。活動邀集大家以「書」為靈感的分享美食創作，並⼀起吃掉它；希望透過美食，啟發人們對書籍與知識的熱愛。參與者用巧克力、糖霜、奶油、起士、海苔土司、餅乾、糖果、蛋等來創作「書」，用以分享知識的樂趣，目前有超過23個國家引入舉辦，也成為全世界圖書館、書店、畫廊和書籍與美食愛好者一起慶祝的節日。

2019年由《或者書店》主辦的台灣第一屆國際吃書節，特別邀請新竹在地烘焙職人在「甜點書派對」中大展身手，對大人小孩都愛的「小王子」一書做可食書創作提案展覽，其中有：巴布爾尼、茉莉花廚房、晨良甜點、Bisou Bisou Pâtisserie café、74甜創、暗香糕餅舖，都是高人氣的甜點店家工作室，尤其是特別注重使用天然食材與支持在地小農的烘焙師，與或者書店長期來關注的食農議題相符應。

簽到儀式也特別設計用巧克力醬「簽名」在「主題蛋糕書」上面，現場並票選最高人氣作品，活動結束則需一起把這些製作精美的作品吃掉，大啖知識的美味。「美味的知識講座」，則由義大利慢食大學歸國的知名飲食文學作家「毛奇」，談論文學中飲食與閱讀相關的作品，分享「吃」與「閱讀之間的關係。作家王鼎鈞曾說過：「假如知識像甜點一樣，人在吃甜點的時候，心情都像孩子。」在閱讀的樂趣中，自然也帶有美味的滋味，提供給愛吃又愛讀書的朋友報名參加。

現場還有「自己做一本可以吃的書」DIY活動，由竹東知名的烘焙教室「茉莉花廚房」帶大小朋友現場製作可食又美味的饅頭書，藉由揉捏麵團或繪畫在饅頭書上的手作流程，現場做出一本手掌大的「美味書」，一口吃掉就好像讀了一本書，樂趣多多。

座落於竹北新瓦屋的《或者書店》，長期以來耕耘知識閱讀與飲食健康議題，2019年舉辦台灣第⼀屆國際吃書節，希望讓人們在體驗食物的樂趣中，品嚐知識的美味，不但是新竹區所有愛書人的最新話題，也是全台書店界首例，期待帶給所有喜愛閱讀的民眾，快樂美味的一天。