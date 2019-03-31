玄奘大學攜手日商公司　培育橄欖球人才

▲▼玄奘大學攜手日商特樂通及威凌克簽署產學合作，培育橄欖球人才。（圖／玄奘大學提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

橄欖球對台灣人而言是非熱門體育活動，在台灣也因場地問題一直無法全面推廣，相反的在日本有近27萬人打橄欖球，比世界杯冠軍紐西蘭的運動人口還多，為了茁壯台灣的橄欖球運動，新竹玄奘大學2018年度首度招收具有橄欖球基礎訓練的學生，未來畢業有機會在日商公司上班。

玄奘大學應用日語系在3月與日商特樂通公司及威凌克公司簽署產學合作，共同培育體壇未來明日之星，2家公司承諾，將對這些學生在實習與就業上，給予大力支持。

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日商威凌克總經理坂端宏治表示：「日商對日語人才的需求很大，但是真正需要的人才，不僅是日語能力，更要有服從團體時而表現自我犧牲、並能堅定不移的運動家精神學生，而橄欖球的運動精神正符合這些需求，因為本身也是橄欖球員，所以希望栽培並支持玄奘大學應日系的橄欖球隊學生。」

系主任池田辰彰說，未來將更積極與更多日商公司簽訂產學，致力於提高教育品質，以貢獻社會。玄奘校長簡紹琦也表示，許多熱愛運動的學生，部份來自弱勢家庭，學校設立多項獎學金幫助他們解決經濟上的難題，使學生能夠安心學習，提升學習動力，同時能夠追尋自己的夢想，學生能夠為學校及國家爭光。