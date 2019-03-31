大陸4月降準0.5百分點　人行官微連夜闢謠

▲市場傳言大陸4月即將降準。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸金融市場傳出即將降準的消息，使「中國人民銀行」罕見連夜在微博發文闢謠，指稱「中國人民銀行決定自2019年4月1日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，此為不實消息」。綜合陸媒報導，即使官方發文澄清，仍有不少分析師對於「降準」做出預測，目的主要是向銀行體系補充穩定且低成本的流動性。

《新浪財經》報導，自2019年起，「央行」僅有一次降準，公佈時間是在1月4日，當時央行公告稱，「為進一步支援實體經濟發展，優化流動性結構，降低融資成本，中國人民銀行決定下調金融機構存款準備金率1個百分點，其中，2019年1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點」。

▲中國人民銀行。（圖／維基百科）

大陸央行行長易綱3月初曾表示，人民銀行自2018年起，已五次降低存款準備金率共3.5個百分點，這個力度是比較大的；「在中國目前的情況下，應該說還有一定的空間，但是這個空間比起前幾年已經小多了，同時還要考慮最優的資源配置，還有防範風險的問題」。

《證券日報》29日頭版刊文表示，「降準仍是貨幣政策工具首選，最快下月成行」。文中引述光大證券資產管理有限公司首席經濟學家徐高說法，他認為，降準仍是貨幣政策工具首選，預計年內會有三次降準，分別在二季度、三季度和四季度各一次，「最近一次或在4月份」。

▲大陸人行深夜發文闢謠。（圖／翻攝《央行微播》微博）

對此，大陸人行連夜在官方微博「央行微播」上發文闢謠，「今日，有消息稱中國人民銀行決定自2019年4月1日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，此為不實消息」。

恒大經濟研究院院長任澤平則建議2019年降準4次，他提到，未來宏觀政策既要防止對沖不及時、力度不夠，也要防止力度過大、重走老路；「目前中國大型、中小型存款類金融機構存准率依然高達13.5％和11.5％，降準空間大」。

光大證券固收首席分析師張旭認為，今年內多次降準是大概率事件，下一個降準窗口較有可能在4月出現。他補充說明，降準並不意味著大水漫灌，事實上降準的目的主要是向銀行體系補充穩定且低成本的流動性。

