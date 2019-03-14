人民幣匯率中間價4連升　兩會行情促「偏強震盪」格局

▲人民幣兌美元中間價於兩會期間維持偏強震盪格局。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

大陸人行行長易綱日前在兩會記者會上表示，官方基本已退出對匯市的日常干預後，人民幣兌美元中間價匯率近期「連4升」，14日報6.7009元，較前日調升105個基點，差一步就再度升破6.7關口。

今年以來，人民幣匯率從6.85左右緩步走強，且隨中美貿易磋商進展，美國提出要求中方不得任意操縱匯率貶值後，加以美國聯準會升息預期轉趨鴿派，2月26日人民幣兌美元中間價升破6.7關口，達到6.69，並於27日報6.6857，創去年7月中以來新高。

接著歷經幾日波動，近日人民幣匯率於中國人民銀行行長易綱10日指出，人行基本已退出對匯市的日常干預，強調絕不會把匯率作為貿易摩擦時的工具。表明「人民幣將變成一個非常具吸引力、可自由使用的貨幣」後，人民幣匯率連四日升值。

根據官方數據，人民幣兌美元中間價14日調升105個基點，報6.7009，上一交易日中間價報6.7114；上一交易日官方收盤價6.7092，上一交易日夜盤收報6.7070。

事實上，今年中美經貿團隊的第三次高層級談判，美方就挑明欲阻止中方透過人民幣貶值，抵銷美國對華加徵關稅的損失。

因此，在人行行長出馬說明，以及召開全國兩會前後的「維穩」主旋律下，分析人士指出，市場預期美國聯準會3月議息會議偏鴿機率較大，短期內美元難繼續大幅反彈，人民幣匯率的外部壓力有限，加上風險偏好改善、市場預期修復，出現大幅下跌的機率很小，預計走勢以偏強震盪為主。