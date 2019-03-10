助小微企業貸款增長30%　央行副行長潘功勝：「五方面」推進

▲中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在回答記者提問。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／台北報導

大陸國務院總理李克強日前在《政府工作報告》中提出，今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。對此，中國人民銀行副行長潘功勝於10日表示，今年會在貨幣政策方面加大逆週期調節，引導金融機搆加大支持；大銀行要轉變金融服務理念和服務機制，下沉金融重心等。

潘功勝在全國人大二次會議記者會上，就「央行接下來要如何進一步疏通貨幣政策的傳導，讓小微企業享受到政策福利」一問表示，小微企業融資難融資貴問題是世界性難題，是非常復雜的綜合性問題。

潘功勝說，人民銀行今年在這方面要進一步加大工作力度；一是在貨幣政策方面，要加大逆週期調節，保持流動性合理充裕，同時運用結搆性貨幣政策工具，引導金融機搆加大支持；二是完善普惠服務體系，大銀行要轉變金融服務理念和服務機制，下沉金融重心。

▲中國人民銀行行長易綱，副行長潘功勝等人就「金融改革與發展」相關問題回答提問。（圖／新華社）

潘功勝表示，李克強在《政府工作報告》中提出了一個明確的量化目標，今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上，一些中小型銀行要專注於小微和「三農」；同時，要督導金融機搆優化內部資源配置和政策安排，加大盡職免責落實力度；提高金融科技服務水平，提升客戶獲取能力、風險防控能力和信貸投放能力。

潘功勝接著說，三是繼續發揮「幾家抬」的合力，包括金融監管方面的政策和財稅方面的政策；四是要發揮多層次資本市場作用，包括繼續發揮好債券市場融資工具的支持作用，支持優質的民營企業不斷擴大債券融資規模，同時發展資本市場，建立一個多層次的資本市場；五是優化金融生態環境。

潘功勝指出，在支持小微企業和民營企業融資過程中，要注重市場規律，堅持精準支持，選擇那些符合國家產業發展方向、主業相對集中於實體經濟、技術先進、產品有市場、暫時遇到困難的民營企業進行重點支持，防止盲目支持、突擊放貸，增強對未來金融風險的防控能力。