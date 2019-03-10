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央行未來降準「有空間但小多了」　易綱：總準備金率低於日本

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▲▼全國人大記者會,金融,中國人民銀行,易綱。（圖／新華社）

▲中國人民銀行行長易綱，副行長潘功勝等人就「金融改革與發展」相關問題回答提問。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／台北報導

中國人民銀行2018年以來5次降準，共3.5個百分點，向市場釋出大量資金。對於未來是否會再降，人行行長易綱10日表示，還有一定的空間，但是這個空間比前幾年已經小多了，同時我們還要考慮最優的資源配置，還有防範風險的問題。此外，易綱透露，「我們銀行的總準備金率也就是12%左右，實際上跟發達國家差不多。」

易綱在全國人大二次會議記者會上表示，從國際比較而言，中國的存款準備金率在國際比較中是中等的，不算特別高也不算特別低，朋友們在討論這個問題時，都說發達國家的存款準備金率特別低，就1%、2%，「我們還有很大的空間。」

易綱說，其實，在這一輪國際金融危機以後，現在發達國家的法定存款準備金率是比較低，但是它的超額存款準備金率比較高；比如說美國的法定存款準備金率加上超額存款準備金率一共有12%的水平，歐洲也是12%，日本更高，日本法定存款準備金加上超額存款準備金有20%多，這就是他們總準備金率的水平。

▲▼ 易綱。（圖／新華社）

▲ 易綱在回答記者提問。（圖／新華社）

易綱指出，現在的存款準備金率將來會逐步向三檔比較清晰的框架來完成目標，也就是說，大型銀行為一檔，中型銀行為第二檔，小型銀行特別是縣域的農村信用社、農商行為最低的一檔；三檔準備金率加權平均的法定存款準備金率目前是11%，「我們銀行清算用的超額準備金率只有1%左右。」

易綱表示，「所以我們銀行的總準備金率也就是12%左右，實際上跟發達國家的總的準備金率差不多」，而且這個比率要遠低於日本的比率；大家知道，發展中國家有個發展階段的問題，在這個階段，一定的法定存款準備金率還是合適的、必要的。

易綱接著說，因此，「我們通過準備金率下調」，在中國目前的情況下，應該說還有一定的空間，但是這個空間比起前幾年已經小多了；同時在考慮這個問題，還要考慮最優的資源配置，還有防範風險的問題，綜合考慮這些問題，「我們就可以進一步落實《政府工作報告》中提出的這個任務。」

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,中國人民銀行,降準,易綱

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