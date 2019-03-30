佯裝新進員工行竊　巧遇正牌員工報警逮人

▲黃姓竊佯裝員工嫌入侵工地竊取鐵片遭逮。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

家住台東縣卑南地區的黃姓慣竊入前入侵市區一處工地竊取鐵片意圖變賣，遭路過員工發現，黃男還鎮定佯裝是新來員工，是老闆要他拿鐵片到另一工地，演技十分到位，但員工仍有疑慮暗自報警及通知老闆到場，最後才將黃男謊言戳破，移送台東地方檢察署偵辦。



24日16時許，家住台東縣卑南地區的黃姓慣竊騎機車經過台東市中興路四段堆置建築器材的工地時，見大門未上鎖且四下無人，大搖大擺進入竊取華司（鐵片）6串。

黃男在得手後正要離去時，遇見任職於該處放假路過的員工，當員工詢問黃男為何到工地裡拿東西，黃男態度從容且淡定的說是新來的員工，又說是老闆叫他將華司(鐵片)拿到另一個工地，正牌員工驚覺不對勁，不動聲色暗自報案並通知負責人到場。

台東警察分局利嘉派出所警員趙彥威獲報後到場，黃嫌仍飾詞辯稱是新進員工否認竊盜行為，當負責人出現時，黃嫌才啞口無言，坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移請台東地方檢察署偵辦。

警方調查，39歲的黃嫌無業，為列管毒品、竊盜治安人口，多次進出監所仍不知悔改，近日因缺錢花用，24日行經建築工地見鐵門未上鎖便逕行進入，竊取6串華司(鐵片)放置機車腳踏板，準備拿至資源回收廠變賣換現金，正要離去時遇到路過的員工通知警方及負責人，當場人贓俱獲。