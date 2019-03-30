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社會 社會焦點 保障人權

怪賊！打開夾娃娃機公仔挪洞口　他再「投幣」就是要用夾的

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▲夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲淡水出現一名夾娃娃怪賊，用萬能鑰匙打開機台後，又投幣花錢夾物。（圖為資料照／記者陳韋帆攝）

記者劉昌松／台北報導

新北出現一名簡姓夾娃娃機怪賊，1小時內連跑3家店，用萬能鑰匙打開機台後，卻沒拿走任何東西，只是把想要的公仔、禮品移到洞口附近，然後再投幣夾取，簡男落網後，賠償店家損失，士林地檢署檢察官在店家同意下，日前以職權不起訴簡男。

簡男是在2018年11月19日凌晨，先是在淡水英專路一個夾娃娃機內，用自備鑰匙打開機台，把裡面一個金冠K55音響移放到靠近洞口的地方，然後投幣10元，操控機器爪夾取音響。

半個多小時後，他騎車到淡水中山北路另1家店，用同樣手法，夾取藍芽喇叭、七龍珠公仔、海賊王公仔各1個，接著再轉戰隔壁、第3家店，這次他一口氣移動機台內的7瓶香水，但仍然是分了7次，一一夾取出來。總共偷盜的公仔、禮品價值約3000元。

店家從監視器發現怪賊怪行後，報警循線找到簡男，簡男坦承犯行，但對於店家和辦案人員最好奇的事情，為何花錢投幣，也沒把機台掃空，他供稱，因為有精神疾病吃藥，不記得自己到底在幹嘛。

士林地檢署檢察官考量他沒有前科，且有醫院診斷證明他罹病，對外界事理認知和自我控制能力較弱，且已賠償被害店家損失，經店家同意下，依職權處分不起訴簡男。

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關鍵字：夾娃娃機,竊盜,公仔

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