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詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」　超過28萬人留言被騙

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▲詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」　超過28萬人留言被騙。（圖／翻攝臉書）

▲詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」吸引粉絲受騙。（圖／翻攝臉書）

記者姚惠茹／台北報導

臉書詐騙再現！這幾天不少人轉發不明粉絲頁活動，提到只要留言並轉發註記「#真的可以下載」，就能得到免費的「米奇貼圖」、「貓爪抓貼圖」，結果因為是自己的好友分享「真的可以」，吸引超過28萬人留言被騙，更有10萬人分享轉發，但其實是詐騙集團誘騙個資的手法。

▲詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」　超過28萬人留言被騙。（圖／翻攝臉書）

▲詐騙！免費送貓爪抓貼圖轉發「#真的可以下載」吸引粉絲受騙。（圖／翻攝臉書）

詐騙手法推陳出新，最愛用的招數就是「免費」二字，搭配熱門、可愛貼圖，吸引不少網友上當受騙，這次臉書詐騙的方式更加惡劣，留言還要轉發「#真的可以下載」，結果導致不少網友錯以為自己的好友掛保證，紛紛跟著留言轉發，病毒式的透過社群行銷快速擴散，短短幾日已經有超過28萬人被騙。

▲詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」　超過28萬人留言被騙。（圖／翻攝臉書）

▲貓爪抓粉絲專頁聲明。（圖／翻攝臉書）

被利用來詐騙的「貓爪抓貼圖」第一時間在官方粉絲專頁發出聲明，強調自家的粉絲頁為正宗唯一別無分號，請認明「藍勾勾」才是官方經營的貓爪抓粉絲專頁，並註明「請大家幫忙多多轉貼分享」、「麥擱問啊」、「貓爪抓沒有任何的送貼圖活動」，強調那些莫名其妙送貼圖的粉專都是假的啦！最後特別提醒粉絲小心詐騙、小心個資外流，並記得順手檢舉這些討厭的詐騙專頁，以免更多的臉書好友受騙上當。

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關鍵字：臉書,詐騙,米奇,貓爪抓,免費貼圖,真的可以下載

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