八旬獨居婦再遭詐　行員機警報警阻詐40萬元

▲台南市警五分局立人派出所，接獲北區成功路農會鄭姓行員報案，及時阻止黃婦再被詐騙40萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名台南79歲黃姓老婦，3年前被詐騙300萬元，3月28日竟再接獲詐騙集團以台中高等法院名義來電誆稱，之前騙她的嫌犯被逮，只要交40萬元保證金，就可免刑責及討回被騙的錢，黃婦信以為真，要去農會提款交付時，行員警報請市警五分局到場及時阻詐。

台南市警五分局立人派出所，3月28日下午1時10分許，接獲北區成功路農會鄭姓行員報案，稱有一名老婦人欲提領現金新台幣40萬元，疑似遭詐騙請警方到場協助，警員許悅生、許柏豪立即趕往現場了解。

警方到場找到該名婦人詢問其提領用途，黃姓婦人（79歲）表示，於28日早上午9時多，在家中接獲自稱是台中高等法院的男子來電，稱她於2016年間遭詐騙300萬的案件已抓到嫌犯，因當時個資洩漏並遭盜用申請帳戶詐騙他人錢財，要求黃婦繳付40萬保證金後就不會有刑責，而且之前被騙的300萬也可拿回來，黃婦信以為真立即前往農會提領打算交給對方，農會行員發現有異提醒並勸阻其提款。

警方在現場耐心說明並分析歹徒詐騙手法，才讓黃婦驚醒自己再次遭遇詐騙，對行員細心及員警的即時協助保住40萬積蓄感激不已。事後所長林宥榛得知黃婦為轄內獨居老人，擔心其再受詐騙集團鎖定，再度率員至黃婦家中訪視，強化反詐宣導並留下聯繫管道，積極處事的態度讓民眾備感溫馨讚許有加。