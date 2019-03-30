「機械心臟眼熟男」缺222萬手術…北大吳卓源：分享FB就捐錢　千人朝聖

▲「北大吳卓源」發文救救鋼鐵人。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

網路上許多消息真假難辨，不過這個一眼就被看穿了。一位號稱自己是「北大吳卓源」徐姓女網友，載臉書分享一個拯救寶貴生命的貼文，由於內容實在太瞎扯，引起網友朝聖。

這篇PO文開頭寫著「你的一個分享可以拯救寶貴的生命」，透露一位心臟已經結束的外國人，暫時用機械心臟活著，為了要動手術必須要5000000盧比，折合台幣約222萬元。

厲害的是，臉書公司已經決定要幫助這位機械心臟的男子，宣稱只要每一個人分享就會支付1盧比，「展示你的人性! 我做了我的部分, 現在輪到你了. #shareforhumanity 」。

▲自稱是「北大吳卓源」的徐姓網友。（圖／翻攝臉書）

這篇文章內容看起來疑似是要幫助人，但附上照片讓人一看就知道是假的。因為照片竟然是用漫威電影鋼鐵人主角小勞勃·道尼(Robert John Downey Jr.)的照片，讓網友看完哭笑不得，紛紛前往留言朝聖。

網友留言說「你覺得該救身價比我們幾百倍的男人嗎」、「我已經直接過戶6億美元給他了，夠嗎？」、「奇文共賞」、「這男的好眼熟」，也有網友認為徐姓女網友是在諷刺詐騙集團，所以才會寫下這篇反串文。