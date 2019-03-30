　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

「機械心臟眼熟男」缺222萬手術…北大吳卓源：分享FB就捐錢　千人朝聖

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「北大吳卓源」發文救救鋼鐵人。（圖／翻攝臉書）

▲「北大吳卓源」發文救救鋼鐵人。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

網路上許多消息真假難辨，不過這個一眼就被看穿了。一位號稱自己是「北大吳卓源」徐姓女網友，載臉書分享一個拯救寶貴生命的貼文，由於內容實在太瞎扯，引起網友朝聖。

這篇PO文開頭寫著「你的一個分享可以拯救寶貴的生命」，透露一位心臟已經結束的外國人，暫時用機械心臟活著，為了要動手術必須要5000000盧比，折合台幣約222萬元。

厲害的是，臉書公司已經決定要幫助這位機械心臟的男子，宣稱只要每一個人分享就會支付1盧比，「展示你的人性! 我做了我的部分, 現在輪到你了. #shareforhumanity 」。

▲▼「北大吳卓源」發文救救鋼鐵人。（圖／翻攝臉書）

▲自稱是「北大吳卓源」的徐姓網友。（圖／翻攝臉書）

這篇文章內容看起來疑似是要幫助人，但附上照片讓人一看就知道是假的。因為照片竟然是用漫威電影鋼鐵人主角小勞勃·道尼(Robert John Downey Jr.)的照片，讓網友看完哭笑不得，紛紛前往留言朝聖。

網友留言說「你覺得該救身價比我們幾百倍的男人嗎」、「我已經直接過戶6億美元給他了，夠嗎？」、「奇文共賞」、「這男的好眼熟」，也有網友認為徐姓女網友是在諷刺詐騙集團，所以才會寫下這篇反串文。

ET快訊
騙點數被拆穿！茶妹淚訴錢難賺　高雄哥超憐憫…7千人笑噴
神形容記憶中的味道！學生「87字短文」千人看完吐翻

關鍵字：詐騙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

「機械心臟眼熟男」缺222萬手術…北大吳卓源：分享FB就捐錢　千人朝聖

騙點數被拆穿！茶妹「淚訴12分鐘」：錢難賺　高雄哥超憐憫…7千人笑噴

影／伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

影／奧迪正妹見警遞上酒測棒…下秒伸舌「整根含住」　友急喊：叫妳吹啦

影／家傳27公斤怪石沒人重視　鑑石家一看震驚「價值20億」！有千年歷史

NASA公布5顆土衛圖！　外型像極懸浮茶托和馬鈴薯

東京迪士尼「米奇米妮遭換臉」　遊客近看崩潰：眼神空洞到發毛

椅背佛珠掛滿滿！小黃超狂「靜思語＋佛樂」上路　他笑瘋：快被超渡了

LINE免費新貼圖「被塑膠」太潮！看嘸旋轉、咖啡話　8年級生崩潰：真的老了

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

「機械心臟眼熟男」缺222萬手術…北大吳卓源：分享FB就捐錢　千人朝聖

騙點數被拆穿！茶妹「淚訴12分鐘」：錢難賺　高雄哥超憐憫…7千人笑噴

影／伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

影／奧迪正妹見警遞上酒測棒…下秒伸舌「整根含住」　友急喊：叫妳吹啦

影／家傳27公斤怪石沒人重視　鑑石家一看震驚「價值20億」！有千年歷史

NASA公布5顆土衛圖！　外型像極懸浮茶托和馬鈴薯

東京迪士尼「米奇米妮遭換臉」　遊客近看崩潰：眼神空洞到發毛

椅背佛珠掛滿滿！小黃超狂「靜思語＋佛樂」上路　他笑瘋：快被超渡了

LINE免費新貼圖「被塑膠」太潮！看嘸旋轉、咖啡話　8年級生崩潰：真的老了

蔡英文接見捷克帥市長　再喊「台灣始終未接受九二共識」

日職／陽岱鋼敲安打推進還跑回1分　巨人領先廣島

新車內建達美樂訂購App　走到哪都有香噴噴披薩可以嗑

菊池雄星白繳優質先發　紅襪莫爾蘭代打3分砲轟走首勝

日職／王柏融第2戰　首打席二壘滾地球2戰第3次

連假不怕塞車啦！台中超狂汽旅大集合　能玩能睡能開趴

兒童節全家一起出去玩　這7家主題樂園12歲以下免費入園

高雄市政府四維中心8天祝融來訪2次　疑男廁電風扇短路釀禍

咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的

網購買鞋不合腳？雲科大生發明量腳APP得金牌　俄羅斯發明展台奪26金

新奇熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

家傳怪石沒人重視　專家驚：20..

騙點數被拆穿！茶妹淚訴12分鐘..

春來了！情侶陽台「激戰」實況全..

LINE新貼圖看不懂！8年級生..

強者撿屍醉女友　瞬間繳械崩潰了

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意..

雞蛋壞了扔垃圾場　孵出小雞瀑布

面試「能幹」女房客！房東：可免..

東京迪士尼米奇米妮換臉　眼睛上..

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋..

「北大吳卓源」詐騙文　千人朝聖

更多熱門

相關新聞

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

臉書詐騙再現！這幾天不少人轉發不明粉絲頁活動，提到只要留言並轉發註記「#真的可以下載」，就能得到免費的「米奇貼圖」、「貓爪抓貼圖」，結果因為是自己的好友分享「真的可以」，吸引超過28萬人留言被騙，更有10萬人分享轉發，其實是詐騙集團誘騙個資的手法。

八旬獨居婦再遭詐　行員報警阻詐

臨櫃開外幣帳戶有異　行員機警擋下100萬元詐騙

東區店員誘貴婦　585萬買合成玻璃

他加入群組被騙30萬才知其他人全騙子

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

用路人注意！7交通新制4/1上路

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面