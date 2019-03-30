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寶礦力、王老吉暢快爽喝！「好朋友野餐日」人潮擠爆嗨翻

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消費中心／綜合報導

網路媒體霸主《ETtoday新聞雲》一年一度的好朋友野餐日，於今天3/30(六)盛大登場，現場有許多雲友們揪好友、帶著寶貝寵物一起前往大直美堤河濱公園參加，現場人潮擠爆，好不熱鬧呀！而且全程參加不用錢，還有好禮可拿，被許多民眾列為一年一度絕對不能錯過的盛會。這天現場集結超過100家攤位，包含各種休閒品牌，包含寶礦力、王老吉等，讓每個人隨時喝解渴，每款都是野餐活動、戶外踏青的首選，吸引眾多民眾爭相體驗搶喝。另外，還有主打西班牙食物袋的自備客也有擺攤，受到許多民眾矚目。

▲▼2019 好朋友野餐日-王老吉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼王老吉經典的百年味道，讓人一喝就愛上！（圖／記者黃克翔攝，下同）

▲▼2019 好朋友野餐日-王老吉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019 好朋友野餐日-王老吉。（圖／記者黃克翔攝）

「王老吉涼水舖」降火解渴

王老吉涼水舖行動三輪車現身「好朋友野餐日」了！ 擁有百年歷史的「王老吉涼茶」，採用本草植物材料配製而成，而這次還化身涼水舖行動三輪車，復古的擺飾造型、清爽的各類飲品、去火退熱，止不住你我的味蕾，而且野餐日還提供限定口味，讓你多了新的選擇。不論是富桂吉祥、吉祥乳易、還是檸吉妃子、添柚老吉等，每款都讓人直呼好想喝呀！

▲▼2019 好朋友野餐日-寶礦力。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼寶礦力水得為大家留住身體的水。

▲▼2019 好朋友野餐日-寶礦力。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019 好朋友野餐日-寶礦力。（圖／記者黃克翔攝）

「寶礦力水得」解身體的渴

寶礦力水得ION WATER此次也來「好朋友野餐日」，並於現場免費大方送，隨時為民眾補充水分及電解質，留住身體的水，避免中暑。而且現場還有設置網美最愛的拍照區，只要至ETtoday好朋友野餐日的「寶礦力拍照區」，下載ETtoday App並完成註冊並登入會員，就可以獲得好朋友野餐日限定好禮唷！

▲▼2019 好朋友野餐日-自備客。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019 好朋友野餐日-自備客。（圖／記者黃克翔攝）

另外，最有環保態度的自備客在現場也有擺設攤位。持續尋找創新方法與商品來推廣環境友善生活方式的「自備客」，主打產品有Roll’eat西班牙環保食物袋、澳洲EcoSouLife環保居家與戶外用品、不鏽鋼吸管等，野餐日當天打卡還送環保餐具，心動不如馬上行動，趕快加入「自備客」一起自備好物，用自己的方式愛地球，不論正餐還是點心，都能用Roll’eat西班牙環保食物袋輕鬆袋著走，時尚又環保！

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關鍵字：好朋友野餐日,寶礦力,王老吉,FIN纖氣泡水

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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