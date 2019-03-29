黑糖珍奶竟變雪糕了！「謎樣外形」網一吃驚：珍珠Ｑ到炸

▲超市出現新冰品，引發網友嘗鮮風潮。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

除了飲料喜歡玩跨界聯名外，現在還有越來越多冰品也愛搞創意。有網友發現，最近全聯販售一款黑糖珍奶雪糕，雖然外形看起來很謎樣，但一吃卻是驚為天人，吸引不少網友熱議。

最近小美冰淇淋動作頻頻，除了在小7推出小美冰淇淋牛奶外，還在全聯推出黑糖珍奶雪糕，引發不少網友關注，許多人還立刻買來嘗鮮。

有網友吃完分享說，本來對珍珠沒有期待，但咬一口就吃到珍珠，「這個珍珠真的沒在隨便，Q到炸，搞不好比某些飲料店的珍珠都還要好吃，雖然沒到口口珍珠，但數量也不少」。

而其他網友也紛紛回覆說，「超級好吃！已囤貨了」、「這個吃起來完全就是布丁雪糕的味道！」、「超級好吃推推，剛剛立馬吃兩支」。

目前小美黑糖珍奶雪糕只在全聯販售，主打焦香黑糖再搭配Q彈珍珠，口感更加升級，並自3/29~4/11推出優惠，單盒96元第、二件五折，另有小美紅豆白玉雪糕新品，單盒96元、第二件五折。

另外，頂好超市自即日起至4月10日推出33週年慶第一波優惠，超過1100款商品可享好康，更有精選買一送一和銅板價超值必Buy嚴選商品，包含生鮮、零嘴、飲品、料理包及生活用品等。

頂好表示，週年慶期間凡單筆消費滿399元即送99元現金抵用券 ，使用悠遊卡消費買300元再現折10元。此外，為回饋消費者長年支持，更加碼推出Line好友獨享優惠，天天抽BenQ智慧護眼檯燈。