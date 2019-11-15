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音樂節搖擺狂嗨到噴汗？寶礦力ion water神應援　補水放閃無極限

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▲▼2019好朋友放閃音樂節,寶礦力。（圖／記者李毓康攝）

▲好朋友放閃音樂節人氣爆棚攤位，只要在背板拍照打卡即可免費兌換沁涼的寶礦力ion water一瓶！（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

當陽光狂放閃、音樂好聽嗨不完的時候，喝什麼飲料最給力？ETtoday好朋友放閃音樂節11/9當天湧入4.3萬人次擠爆華山文化園區前廣場，寶礦力ion water也沒缺席這場年度盛事，在好朋友放閃音樂節現場大方送，只要按讚打卡就可以免費兌換一瓶，讓大家好音樂聽好聽滿、身體流失的水分和電解質也補好補滿，一起徜徉在陽光綠地、隨著音樂盡情搖擺，跟風放閃無極限！

▲▼2019好朋友放閃音樂節,寶礦力。（圖／記者李毓康攝）

▲最低卡的寶礦力ion water大受女性歡迎。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,寶礦力。（圖／記者李毓康攝）

▲美美的背板吸引大小朋友一起來拍照打卡！

▲▼2019好朋友放閃音樂節,寶礦力。（圖／記者李毓康攝）

▲天氣熱炸、人潮擠爆，從冰桶拿出的寶礦力ion water兌換活動，瞬間成為人氣王。

今年ETtoday好朋友放閃音樂節熱力無邊，連太陽也來參一咖大放閃！還好寶礦力ion water從不缺席年輕人喜愛的活動，一早就到音樂節現場活力應援。看準現代人參與活動最愛拍攝美美照片＋打卡的喜好，特別在設置了超吸睛的巨型蔚藍天空背板，吸引許多親子、閨密、情侶爭相打卡留念。當天天氣好不到行，天空藍得很可以，淡藍色寶礦力一拿，現場人人化身寶礦力廣告主角。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,寶礦力。（圖／記者李毓康攝）

▲寶礦力ion water 是比水更接近身體的水，喝這個hen內行！可以更快速有效的補充水分，幫助身體吸收

平時有在運動、慢跑的熱血一族，肯定都知道寶礦力ion water 好喝又清爽不甜，相當適合在戶外流汗、運動後飲用！

品牌表示，水+ION=身體裡的水，寶礦力ion water 是比水更接近身體的水，在運動後補充適度的糖分，不僅可幫助修護受損肌肉與補充能量，更能幫助水分吸收。品牌補充說明，寶礦力ion water所含的低糖量並非為了好喝而添加，而是為了水分和電解質的吸收，補充最低卡（註）的運動飲料又不帶給身體負擔，如此一來才能用剛剛好的電解質、剛剛好解身體的渴，也為爆汗過後的身體快速充電。

註：最低卡的飲料係指2018/09~2019/08期間，台灣實體市售運動飲料類中，每100ml所含熱量最低。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,寶礦力。（圖／記者李毓康攝）

▲寶礦力ion water口感清爽不甜、低卡無負擔，補充身體的水好EZ。

當然，不一定要爆汗才能喝寶礦力，寶礦力ion water從事任何戶外休閒活動都很適合飲用，像是野餐、露營、參加音樂會、海邊玩水、秘境打卡…不知不覺之中，身體都有可能微微沁汗，適時補充口感清爽不甜、低卡無負擔的寶礦力ion water，隨時隨地輕鬆補充ION電解質，補充身體的水，一直一直水水der！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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