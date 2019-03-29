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「50大剁手品牌」任選買2送1！屈臣氏會員獨享品牌加碼送

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▲▼屈臣氏還祭出「5購」厲害的「美麗新購想」系列優惠 。（圖／業者提供）

▲屈臣氏祭出「5購」厲害的「美麗新購想」系列優惠。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接4月連續假期來臨，連鎖藥妝業者紛紛推出優惠活動搶客。其中，屈臣氏還祭出「5購」厲害的「美麗新購想」系列優惠，於即日起至4/24推出50大剁手品牌任挑任選買2送1、醫美/臉部護膚/身體保養全品牌同享優惠，寵i會員獨享全店滿1,500元送100元商品提貨券等好康。

目前擁有超過500萬名會員數的屈臣氏，不斷推出優惠活動吸引消費者。而這次推出的活動也讓會員獨享優惠，除了獨享全店滿1,500元送100元商品提貨券外，更可參加日系保養護膚品牌月活動，將有機會獲得限量的蜜妮精選商品組。另外，VIP點金會員更有機會抽中台北文華東方酒店下午茶券。

而全台第三大藥妝連鎖通路品牌Tomod’s，自即日起也推出 「美之特輯」檔期，祭出逾七百件精選商品任搭任選二件75折優惠，囊括保養、彩妝、口腔、保健食品等。同時還與日系人氣口碑品牌攜手合作，推出滿488元即可現折30元活動。

Tomod’s指出，會員於每週二指定點數回饋日消費，還可享有會員點數10倍送，相當於5%的還元金回饋，且不定期舉辦會員日活動，會員消費滿399元即可享有特價後再85折的優惠、開架彩妝77折起等促銷活動。

另外，Tomod’s還跨界與拿坡里披薩合作，推出會員專屬迷你炸雞餐優惠，凡於拿坡里門市出示Tomod’s會員卡，即可以特惠價329元購買迷你炸雞餐，內含炸雞、披薩、可樂，讓會員可享有更多元的回饋。

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關鍵字：屈臣氏,美妝,彩妝,藥妝通路,Tomod’s,會員

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