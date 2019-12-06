時下最潮Workout OOTD一定要有它！寶礦力ion water日系小清新風格洗版你的IG

▲運動風氣盛行，寶礦力水得針對現代人減糖需求提供低糖低卡的「寶礦力水得ion water」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

健康意識越來越高漲，這幾年運動美成為新顯學，一波接一波的路跑風氣盛行，單車、滑板等運動場地聚集的人潮也漸增，無論是喜歡揪團從事戶外運動，或是熱愛進健身房享受各式器材，全民瘋運動已經是不爭的事實，針對運動後的營養攝取以及電解質的補充，各方看法也眾說紛紜，人人有自己的一套撇步，但「減糖」是大家的共識，日本知名運動飲料品牌就提供了一款專為減糖生活而生的運動飲料，讓追求時尚運動美的現代人瘋狂。

▲寶礦力水得ion water淡藍色的輕盈視覺感，充滿日系質感派的小清新風格。

無論你是天天朝九晚五，還是時不時超時加班開會，運動已經成為現代人的必修課，運動後適度補充營養很必須，適當的糖分比例其實是為了可以幫助身體吸收水分、補充能量，市面上運動飲料玲瑯滿目，但喝起來好像都有點甜，近年來的減糖觀念越發興盛，日本知名運動飲料品牌寶礦力水得看準現代人需求，考量潮男潮女怕甜怕胖的心聲，除了陪伴大家多年的經典深藍瓶身寶礦力水得之外，還提供了「最低卡（註）」的運動飲料「寶礦力水得ion water」，微甜口感更清爽，一手就能掌握的瓶身，淡藍底色配上較細的白色字體，視覺感更輕盈，還多了一絲日系小清新感，運動後輕鬆補水之餘，也能當作自拍道具，一秒拍出時尚感爆棚的workout OOTD，跟上IG運動美拍熱潮。

註：「最低卡」係指2019/09～2019/08期間，台灣實體市售運動飲料品類中，每100ml所含熱量最低。

▲補水很重要，運動後更要攝取適量電解質，幫大爆汗的身體補充能量。

補水很重要人人都知道，但是，只有「補水」不夠，身體要能「補充剛剛好的電解質」才是關鍵，所謂「人體內70％都是水」，「水」的學問大，內含鈉、鉀、鈣、鎂、氯等電解質，尤其是運動完大爆汗之後，更需要補充電解質，寶礦力水得ion water含有適量濃度的電解質，被稱作是「比水更接近身體的水」，不僅有與寶礦力水得相同的補水機能，更能保住身體裡的水分，減糖的清爽微甜口感、低卡無負擔，用剛剛好的電解質，剛剛好解你身體的渴。

▲一手就能掌握的瓶身，清新時尚的外型，隨手一拍都是時下最潮的OOTD。

除了運動之外，日常生活中即使什麼都不做，身體也會不斷流失水分與電解質，尤其是坐在辦公室內的上班族，一坐下就是好幾個小時，長時間維持一樣的坐姿，缺乏休息與運動，也很少拿起水杯，辦公室內乾燥的空氣加上水分補充不足，讓上班族們成為「隱性缺水」的族群，其實身體很渴只是你不知道，針對長期水喝很少的上班族，日常生活中也可以適時來上一瓶低卡低糖的寶礦力水得ion water取代飲料，解嘴饞又能補充電解質還能讓身體留住水分，一舉多得。

▲上班族坐在辦公室也有「隱性缺水」危機，隨時補充ion water讓自己無時無刻都水水。

想跟上時尚健康美的風潮？除了開始培養運動習慣之外，知道自己的身體需要什麼更重要，會記得隨時補妝、隨時抓抓頭髮、拉拉衣服，怎麼能不記得要隨時補水？寶礦力水得ion water準備起來，隨時隨地補充水分跟電解質，讓自己無時無刻都保持在水水的狀態。