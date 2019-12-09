百年招牌掛不住…台灣王老吉欠薪、收店又遭設計公司追討427萬

▲「王老吉」曾冠名《中國好聲音》營業額破千億台幣，近年卻陷入危機，不僅老闆落跑，來台發展也於2018年驚傳欠薪，2019年不僅陸續收店，又遭設計公司催討427萬餘元工程尾款。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

來自大陸的百年涼茶品牌「王老吉」，於2018年接連爆出欠薪風波後，又因積欠裝潢費用鬧上法院，遭設計公司求償472萬餘元；台北地院審理期間，王老吉彷彿人間蒸發般毫無反應，北院依契約、工程報價單、欠款明細表等證據，判王老吉應給付設計公司472萬1550元。

設計公司表示，與王老吉於2018年間簽約承作工程，完工後王老吉雖陸續支付費用，卻仍積欠472萬1550元，廠商幾經催討不成，才無奈提告；廠商提出契約、工程報價單、欠款明細表、Line對話截圖、公司及分公司基本資料查詢及新聞稿照片為證，要求王老吉給付472萬1550元尾款。

案件審理期間，王老吉未陳遞書狀，也未派人到庭，北院依廠商所提的證據，判王老吉應給付廠商472萬1550元。

「王老吉」在大陸曾靠冠名贊助《中國好聲音》爆紅，2015年時營業額高達人民幣250億元（約新台幣1082億），不料近年卻因銷售不佳、資金不足等問題面臨停產，連老闆也「溜之大吉」；而台灣業者自2017年取得授權，陸續在台開設7家「1828王老吉涼水鋪」手搖飲料店，卻於2018年底傳出欠員工2月薪水，2019年更陸續收掉桃園ATT、西門及南陽3家店，當時業者澄清是因房租太高才收店，並計畫再開10家店，如今又被法院認定積欠裝潢費，這「百年品牌」還能走多遠，令人擔憂。

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