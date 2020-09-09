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身體渴了喝水不夠！　營養師：適時補充運動飲料更重要

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▲大熱天運動流汗完，除了補充水分之外，適時補充電解質也是很重要。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪)

記者陳珊珊／採訪報導

在炎熱的夏天或是運動完後，來杯冰涼飲料，清涼又消暑！不過你知道嗎？當人體的水分流失，除了補充水之外，透過運動飲料來補充電解質也是很重要，有些民眾可能會因為運動飲料含糖不敢碰，不過營養師表示，人體攝取適量的糖分其實有助於快速補水。

▲▼身體渴了喝水不夠！　營養師：適時補充運動飲料更重要 。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾運動流汗完，可以透過運動飲料來補充身體所需的電解質。（圖／寶礦力水得提供）

民眾黃小姐說：「平常我流汗或是運動完，我只會喝水，頂多喝無糖飲料，因為喝有糖飲料感覺會變胖，所以都會選擇無糖的產品」。民眾張小姐表示，「一般來說我都喝水而已，雖然有聽說流汗完喝運動飲料比較好，但因為我看運動飲料都有含糖，就比較不敢碰」。

民眾許先生分享，「平常我會喝水，如果去健身房、打籃球這種比較激烈的運動，我就會喝運動飲料來補充身體流失的水分」。民眾游小姐說：「平常喝水比較多，不過因為我會參加馬拉松，在馬拉松的過程中，我就會喝運動飲料來補給身體所需」。

▲▼ 寶礦力業配 。（圖／）

▲運動營養師楊承樺。（圖／寶礦力水得提供）

運動營養師楊承樺表示，「流汗是人體的散熱機制，當我們感覺口渴的時候，表示水分已經喪失許多，即使在這時候喝大量的水，身體也很容易把水分變成尿液排出體外。很多人都會擔心運動飲料中含有糖分，是不是不太好，但其實適量糖分，其實是有助於水分吸收，我們人體內有個叫『鈉-葡萄糖共同轉運蛋白1（SGLT1）』通道，當有鈉、葡萄糖與水共同存在時，就可以快速通過進入體內，運動飲料就是很好的選擇，因為運動飲料同時含有三者，比起喝純水，運動飲料更能快速幫身體補水，此外還能幫助身體補充能量，以及維持運動表現」。

寶礦力水得研究出適合人體吸收的運動飲料，民眾可以針對個人口味喜好，以及不同的運動程度，來選擇適合自己的運動飲料！如果是較輕微的運動，比如慢跑、騎單車、戶外活動或是夏天口渴消暑，可以考慮低卡清爽的寶礦力ion water。如果是進行一小時以上的中至中高強度運動，比如馬拉松、球類運動等，則建議挑選經典口味的寶礦力水得。

▲▼身體渴了喝水不夠！　營養師：適時補充運動飲料更重要 。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾可針對不同的運動程度，來選擇適合自己的運動飲料。（圖／寶礦力水得提供）

運動營養師楊承樺分享推薦寶礦力水得的原因，他表示，「寶礦力水得是由百年歷史的日本知名藥廠大塚製藥所研發，大塚製藥以專業的製藥背景與科學實證精神，研究出適合人體吸收的運動飲料，至今已有40年歷史，所以可以很安心的推薦給民眾」。

▲▼ 寶礦力業配 。（圖／寶礦力水得提供）

▲適時補充電解質，才能幫身體真正解渴。（圖／寶礦力水得提供）

大熱天在戶外待一陣子就會滿身汗，這時候除了適時補水之外，也別忘了要補充電解質，選對適合自己的運動飲料，才能解口渴，也解身體的渴！

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