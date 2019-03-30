哀怨「1天500元」很少！老公零用錢行情價曝光　人夫一看悲情：抬不起頭了

▲人夫哀求零用錢太少。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多男人成家立業後，會讓老婆管理家中財務，從此薪水都得上報，想要零用錢還得看太座臉色。有人夫日前抱怨，零用錢1天500元太少，讓老婆忍不住PO網發問「會太少嗎？」沒想到看到網友的答案後，人夫才發現自己已經身在福中。其他已婚男網友則紛紛直呼羨慕「有錢人才有1天500的福利」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》發問，「我老公要我問問廢友們，零用錢1天500會太少嗎？」而這500元包括了油錢、2餐費用等等，因為下班後，2人會一起吃晚餐，所以晚飯錢不算在內。原PO說，老公跟她哀求說「很可憐1天只有500元～」

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▲許多男網友大呼，1天500元「很幸福」，讓人夫秒低頭。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文吸引8千多人按讚、4千多則回覆，不少人夫都紛紛留言，直呼1天能用500元零用錢，這老婆根本是佛心來的，並分享自己的零用錢金額，「我一天才100」、「我1星期才1千元，我要把這篇文給我皇太后看」、「其實1天300就很夠用了，我平常1天花費不到200」、「我一週7天有1000元呢，還覺得有點多」、「超多好嗎？平均一天35元路過」。

事後，看到網友們的回覆後，原PO也更新老公的反應「我老公看完廢友的回答，頭已經低到不能再低了」，也在留言處透露，薪水是老公自願讓她控管的，「只是有時候會唉唉叫說能不能再給多一點」，至於老公的薪水部分，「我老公1個月35000哦，有含獎金4萬，我的月薪比較高，所以零用錢會給他多一點，而且要買東西出去玩是另外給」。

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