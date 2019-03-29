想生下一胎！她床中間「避孕神器」效用長達2年　三寶媽看哭：我的都沒擋到

▲和小朋友睡同房，爸媽們都說不方便辦事。示意圖，與本文當事人無關。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

家長們有了第一胎後，通常會全心全意照顧孩子，身體和心靈都疲憊不堪，根本不敢想再生下一胎。不過這位女網友想和先生辦事時，卻是天天被家裡的「小避孕神器」阻撓，一直無法生下一胎，讓不少父母們看了都心有戚戚，但也有人無奈表示自家的「避孕器」都沒有發揮效用，不知不覺就成了三寶媽媽。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張孩子躺在大床中央的照片，並且表示孩子真的是「第二胎避孕神器」，每次到了睡覺時間，就會把爸爸趕走，要求要睡在媽媽旁邊；原po也透露孩子已經滿2歲了，還沒有辦法為他添個弟弟或妹妹，就算想等他睡著再偷偷移動，敏感的孩子還是會醒來。

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▲父母們想說趁小孩睡著再來「辦事」，但通常孩子都會感應到秒醒來。示意圖，與本文當事人無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

不少網友表示家裡也有相同的狀況，不過孩子卻沒有發揮「避孕功效」，「我家的怎麼沒有擋到，我都已經生到3個了」、「我家兒子直接壓在我身上要我哄睡覺」、「我們大寶也睡中間...6個月後發現二寶來了」、「我放了兩個避孕神器，緣份擋不住啊......三寶媽路過」。

另外也有苦主安慰原po夫妻，「我都專程買了一個單人床給他了，但是半夜跟一早還是會爬到我們倆的中間」、「我家6歲還在中間，不肯睡靠牆因為她要左擁右抱」、「我也有兩個避孕神器，老二還是超強雷達，只要我跟爸爸抱在一起，再遠她都能感應」、「我家的避孕神器3歲了，避孕能力百分之99.999999999」、「多多利用時間跟空間，其實不是只有床才可以......」。

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