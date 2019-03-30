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廢死聯盟嗆朱立倫「最不用功」　臉書1464字狂批：拿死刑換選票

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▲▼國民黨中央新春團拜 四個太陽同台 朱立倫受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫表示，如果當選總統，會確實執行死刑。（圖／記者屠惠剛攝）

突發中心／綜合報導

已表態參選2020總統大選的前新北市長朱立倫28日晚間在臉書直播「我當總統」第三集，而他表示，若當選總統，將落實依法行政，確實執行死刑。對此，廢死聯盟執行長林欣怡痛批朱立倫「拿死刑換選票」、「他是個不用功的政治人物」。

林欣怡在臉書社團「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」發文表示，「朱立倫在直播中正氣凜然的說，他要依法行政、確實執行死刑。我覺得若他真的是一位依法行政、重視正義的死刑支持者（若你也是），應該要問問自己、試著回答：該如何面對那麼容易出錯的死刑制度？不要只是很輕巧地說「早期司法審判比較不嚴謹，但這幾十年來的進步，及定讞後還有補救措施」。

林欣怡還說：「你告訴我，你救過哪個冤枉的死刑犯？我告訴你，目前台灣被平反釋放的每一個死刑犯，包括蘇建和、劉秉郎、莊林勳、徐自強、鄭性澤，每一個個案的救援我都有參與。但我知道，來不及被救的還有江國慶、盧正；你不願意看一眼參與救援的還有謝志宏、邱和順、王信福…。朱立倫若當選後依法行政執行死刑，他們就會是他手上的冤魂。」

林欣怡也表示，「若有更多對於死刑的知識以及替代措施選項，民眾不會必然選擇死刑。重點是，民眾也不相信死刑有嚇阻效果（實際上的狀況也是）。很多國家的經驗也顯示：廢除死刑之後民意趨向廢死，也就是廢除死刑會影響民意。」

林欣怡最後也痛批，「朱立倫的種種說法，只是再次證明他是個不用功的政治人物。只想拿死刑換選票而已，根本不管大家真正的擔憂」。

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