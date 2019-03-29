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朱立倫戴黑框眼鏡「走年輕Fu」　中評社：造型改變是大膽嘗試

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▲朱立倫29日出席「亞太區高科技峰會」 。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫出席「亞太區高科技峰會」 。（圖／主辦提供）

大陸中心／綜合報導

已表態參選2020總統大選的前新北市長朱立倫近期表現活躍。《中評社》觀察到，朱立倫在參加非正式活動時都會戴上一副黑框眼鏡，配上時尚穿著，改變形象；這對於政治人物來說，是一種較大膽嘗試，「原本在外不戴眼鏡的他，戴上眼鏡後顯得年輕，希望可以拉近和民眾間的距離。 」

報導稱，朱立倫團隊表示，朱現在戴的黑框眼鏡，是在他卸任新北市長後，和家人在日本旅遊時所配的，是當地的平價品牌，一副約一千多元，而朱私底下就常以戴眼鏡的造型出現在幕僚、朋友前，因此大家都建議他在公開場合可以嘗試戴眼鏡。

報導指出，朱立倫一開始其實有些抗拒，在大家都稱讚他說「戴眼鏡蠻好看的」等等後，他才願意嘗試在一些比較輕鬆的公開行程中，以戴眼鏡的造型出現。

▲▼朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫參觀吉卜力動畫手稿展。（圖／記者許靖騏攝）

報導認為，朱立倫卸任新北市長後「無官一身輕」，穿著也變得年輕時尚，正式場合才會穿上西裝，希望以較有活力的打扮，塑造自己並非傳統老派的國民黨人形象。

據報導，以政治人物來說，固定的造型有利於加深民眾的印象，譬如國民黨主席吳敦義就長年以平頭的造型為著稱、蔡英文則以「清湯掛麵」的短髮，搭配眼鏡的造型等等，因此，「外在造型的改變，對政治人物來說都是大膽嘗試。 」

▼蔡英文的招牌黑短髮配眼鏡。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼蔡英文返國機場談話。（圖／記者劉亮亨攝）

報導指出，面對2020大選，朱立倫目前處境不上不下有些尷尬，因同黨的高雄市長韓國瑜的高人氣，黨內拱韓聲浪強大，讓本來形勢頗為看好的朱，近來似乎悶著一股氣衝不上來，而朱的另一競爭對手前「立法院長」王金平，由於陸軍的組織實力強大，朱的民調和聲勢起不來的話，對朱來說便優勢盡失。

▼朱立倫在飛碟早餐接受專訪。（圖／翻攝自飛碟早餐）

▲▼前新北市長朱立倫27日飛碟早餐專訪。（圖／翻攝自飛碟早餐）

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關鍵字：朱立倫,2020總統大選,戴眼鏡

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