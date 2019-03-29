賴清德求官？黨內人士：惡質抹黑恐葬送民進黨的未來

▲前行政院長賴清德於3月29日舉辦《用行動帶來希望》新書發表會。（圖／記者張凱喨攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德於3月29日舉辦《用行動帶來希望》新書發表會，部分搶先看的內容露出後，坊間立即傳出賴清德要跟蔡政府切割，並有賴清德主動要行政院長官位的說法。消息一出，部分綠營人士表示強烈不滿，認為惡質抹黑會葬送民進黨未來。

有黨內人士表示，賴清德對台南市民有強烈的「使命感」，選上台南市長時，就認定會在台南做滿八年任期，而賴清德對台南市的付出，讓他以72%的得票率在全台獨走，這就是台南市民對賴清德最好的肯定。

該黨內人士也提到，當初蔡英文總統和林全內閣，因為施政不利，民調持續探底，林全甚至多次拜託賴清德市長扛下行政院長，替低迷的中央執政注入新的行動力。賴清德要不是為了台灣，為了支持民主進步黨得來不易的中央執政，賴清德也不必背負罵名，北上接下這個吃力不討好的職位！

而賴清德的新書中提到，當時接行政院長時，賴清德曾向蔡英文總統提出「勞基法」、「台獨主張」、「赦扁議題」、「憲政改革」四問。該黨內人士質疑，如為求官，怎麼可能開條件？

黨內人士不滿地強調，自賴清德登記民進黨內初選以來，不僅喚起基層民眾和支持者的熱情，也讓民進黨的討論度直線上升，如今黨內初選結果未定，同志就相互放話，抹黑賴清德擔任行政院長的初衷，而葬送民進黨拉抬的聲勢和支持者的熱情，實屬不智。