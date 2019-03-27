都是沒人領的包裹！夜市秤重賣「盲包」　民眾瘋搶：300元買到名牌包

▲這些「盲包」秤重計價，100公克40元。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／高雄報導

高雄一間夜市有間特別的攤販賣起「盲包」，只見攤位前堆滿了大小不一的包裹，上面甚至還有收、寄件人的個資，原來這些包裹全都是超商物流沒人領退件的，至於內容物會有什麼，老闆也不知道，全部都是秤重賣100公克40元，吸引了大批人潮前去朝聖，還有民眾買到名牌包包、美妝品。

從畫面中可見，大大小小的紙箱被堆在攤販前，而這包裹的內容物究竟是什麼，就連老闆自己也不知道，原來這些包裹通通都是超商物流的退件，在該夜市通通以100公克40元來販售，吸引大批民眾前往朝聖。

對此，有民眾開箱買到內褲，但也有人僅花100元左右就買到藍芽耳機、化妝品、行動電源等物，更有人只花300元就買到名牌包包。此外，老闆也表示，之前還有人開箱拿到iPhone7。

此外，這些「盲包」的來源有些是海關扣貨品，有些是一般民眾沒取貨，所以才會變成物流公司自行去銷毀或變賣，從而衍生商機，而「盲包」的刺激點就在於，不知道內容物是什麼，因此到底能不能買到物超所值的商品，還真的得碰碰運氣。（來源：東森新聞）

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