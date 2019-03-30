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中美第八輪談判禮儀「能省則省」　陶然筆記：抓緊趕快談！

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▲中美第八輪貿易談判。（圖／翻攝自新華社）

▲萊特海澤（左）劉鶴（中）姆努欽（右），三人在中美第八輪貿易談判期間的合影。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

中美第八輪經貿談判29日落幕，雙方都稱「取得新的進展」，並將於下週在華盛頓舉行第九輪磋商。具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」指出，此次談判最大的特點是「簡化形式，直奔主題」，會談前禮儀性內容能省則省；另一特點是，越接近談判團隊的核心層，對外釋放消息越謹慎樂觀。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）29日透過推特表示，「美國貿易代表團和我結束了建設性的貿易談判，期待中國副總理劉鶴下週在華盛頓繼續這些重要的討論。」《新華社》隨後報導稱，雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展，劉鶴將在下週應邀訪美繼續談。

▼梅努欽與劉鶴。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 劉鶴,中美貿易,姆努欽,第八輪貿易談判,經貿磋商。（圖／路透社）

「陶然筆記」對此次磋商點評稱，首先，雙方的對外說明「發佈時間相近，內容相似」，這和一週前中美雙方不約而同的發布第八輪、第九輪經貿高級別磋商消息的做法類似，「想必，這是雙方協商之後形成的某種默契。」

對於下週在華盛頓舉行的第九輪中美經貿高級別磋商，文章指出，越接近達成目標，談判難度越大，「肯定又是一次艱難的博弈。」

「陶然筆記」梳理了此次中美談判稱，與前幾輪磋商相比，這次最大的特點是簡化形式、直奔主題，會談前禮儀性內容能省則省，沒有開幕式，沒有會見記者環節，不到一分鐘的合影後，雙方就進入會議室開始談。

文章指出，這個特點從昨天就表現出來了，美方代表團抵達北京到酒店稍作調整後，雙方馬上開始工作；本來準備的歡迎晚宴也改成了工作晚餐，一邊吃飯一邊談，「時間緊，任務重，簡化形式，聚焦主題，抓緊趕快談」，看來已經是雙方的共識。

▲▼ 劉鶴,中美貿易,姆努欽,第八輪貿易談判,經貿磋商。（圖／路透社）

▲萊特海澤、劉鶴、姆努欽在北京談判現場交談甚歡。（圖／路透）

其次，場內的聲音比較謹慎樂觀。文章稱，美方近期關於中美談判的表態上，有個很有趣的現象，即越接近談判團隊的核心層，對外釋放消息越謹慎樂觀，比如美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），這位被各方視為持「鷹派」立場的代表人物，在近期幾次對國會和媒體表態時，可謂慎而又慎；財政部長姆努欽，更是經常釋放一些關於談判的積極信號。

姆努欽在出發參加29日的談判前稱會談「非常有成效」（very productive），此外，不常用社交媒體的他發推特稱，今天的談判是一次「建設性的貿易對話」（constructive trade talks）。

對此，「陶然筆記」認為，談判是閉門的，到了這個關鍵時候，加上事關重大，核心成員對具體進展閉口不談，或是釋放積極信號，再正常不過的了；此外，換換認識的角度，或許會有不同思路，談判進展消息滿天飛的時候，任何關於談判的風吹草動都會引起高度關注，深度解析，甚至是過度解讀。

▲劉鶴,中美貿易戰。（圖／CFP）

▲劉鶴下週將赴美，繼續第九輪中美經貿談判。（圖／CFP）

文章指出，沒什麼消息和太多消息，效果其實差不多，更何況，按照美國人一貫的「極限施壓」策略，這個時候有很大可能通過各種方式向中方施壓。

文章稱，面對一個「我碗裡的都是我的，另外還要看看能從你碗裡再撈點兒啥」的對手，該如何對付呢？不妨換個角度，想想在談判越來越艱苦的時候，對手最希望我們是什麼樣子？又最不希望我們是什麼樣子？

文章指出，美方最希望的大概是中方患得患失，想贏怕輸，心急火燎，氣急敗壞；最不希望的大概是冷靜理性，沉著自信，對各種可能情況有充分預案，「對手不想的，就是我們該做的。」

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關鍵字：中美貿易談判,中美高級別磋商,第八輪貿易談判,陶然筆記,劉鶴

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