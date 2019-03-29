中美貿易談判「卡在一個單字」　陶然筆記：談判會越來越難

▲中國國務院副總理劉鶴（左）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易談判進入第八輪，美國貿易代表團28日至29日訪問北京。為了加速談判進行，兩國代表團將原本的「歡迎晚宴」改成「工作晚餐」，邊吃邊談；但原本高速進行的磋商在討論到農業問題時，卻因為一個單字「用還是不用」卡了2小時，到最後也沒有達到共識，只能暫時擱下「單字問題」。微信公眾號《陶然筆記》分析，未來的談判工作「只會越來越難，越來越費勁」。

大陸商務部28日發布訊息指出，美方代表團已抵達北京，晚間雙方將舉行工作晚餐，29日將全天進行磋商。下周中國國務院副總理劉鶴將訪問華盛頓，與美方舉行第九輪中美經貿高級別磋商，目前雙方團隊正在全力以赴進行認真談判，朝落實兩國元首重要共識的方向努力。

▲中美第七輪談判現場。（圖／新華社）

具大陸官方背景的微信公眾號「陶然筆記」29日分析，關於這次談判，有兩方面情況值得注意，首先是「第八輪中美磋商將爭分奪秒直奔主題」，在此之前的幾輪高級別磋商，會談節奏都沒有這麼快，美國代表團抵達北京後馬上就開始工作，原本的「歡迎晚宴」改成「工作晚餐」，兩國代表團邊吃邊談，「這種緊鑼密鼓的談法，很少見」。

之會出現這種「高效率工作」，陶然筆記估計，是雙方還有大量的文本磋商工作要完成，「看來，這次會談雙方很可能簡化其他日程，爭分奪秒直奔主題」。

▲第七輪中美貿易談判，劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

第二方面就是「談判只會越來越難，越來越費勁」。陶然筆記之前就曾提到，「接下來的磋商將更加繁複，更加艱苦」，但有「多難」才算難？根據了解，這次談判中美雙方團隊一直保持視頻聯繫，逐字逐句地針對協議文本進行討論，但在一次涉及農業問題的討論時，雙方在某個措辭「用還是不用」卡了2小時，到最後這個單詞也談不攏，只能暫時擱下，先談其他問題。

在第八輪磋商結束後，中方代表團馬上就要赴美進行第九輪磋商，陶然筆記指出，「接下來的磋商將更加繁複，更加艱苦」，「磋商談判接近尾聲，雙方團隊全力以赴，這正是比拼意志力和定力的時候」。