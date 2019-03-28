美中展開第八輪經貿談判　陸商務部：雙方取得部分進展

▼美中第八輪貿易談判今（28）日北京展開。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

美國貿易代表團28日至29日訪問北京，進行第八輪中美貿易談判。大陸商務部新聞發言人高峰表示，近期大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）針對中美經貿問題舉行多輪電話磋商，雙方取得一些進展，但仍有大量工作有待完成。

高峰在商務部例行記者會上表示，今（28）日下午晚些時候，美國貿易代表團將抵達北京。「今晚雙方將舉行工作晚餐，明天雙方將進行全天磋商。」據悉，下周劉鶴將訪問華盛頓，與美方進行第九輪中美經貿高級別磋商，目前雙方團隊正在全力以赴進行認真談判，朝著落實兩國元首重要共識的方向努力。

▼高峰認為，中美磋商讓雙方都取得部分進展。（圖／路透社）

對於近期中美高級別經貿磋商可能會聚焦哪些議題？高峰回應，關於磋商具體細節目前沒有更多訊息發布，「始終相信合作是中美兩國最好選擇，不僅有利於兩國兩國人民，也有利於整個世界。」

路透社引述消息指出，中美貿易談判在各方面都有進展，特別在強迫技術轉移問題的商討上，有了前所未見的突破，包含提出更具體、範圍更廣的細節；另一名美方消息人士則說，美國將會撤銷對部分中國進口貨品加徵的關稅，但仍有一些徵稅措施會繼續保留，不會完全撤銷。