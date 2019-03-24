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白宮：中方貿易代表團確定4/3訪美　舉行第九輪經貿磋商

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▲▼美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判，劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

美國白宮23日宣布，大陸國務院副總理劉鶴將率領代表團於4月3日前往華盛頓。白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）則透露，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將會在本月28日前往北京，和中方繼續貿易談判。

據《彭博》（Bloomberg）報導，大陸當局先前已表示，萊特海澤和姆努欽會在下周四和五（29至30日）在北京進行第8輪中美貿易談判。中美貿易談判目前最大的障礙是美國要求建立執行機制，以確保中方履行承諾，而中方希望看到美國取消其對相關商品的關稅。

在許多問題懸而未決的情況下，川普（Donald Trump）政府保持對北京方面的關稅威脅，以確保其能夠兌現在最終協議中同意做出的承諾。

▼中美第七輪談判現場。（圖／新華社）

▲▼ 中美第七輪談判,高級別磋商,劉鶴,萊特海澤,姆努欽。（圖／新華社）

美國媒體21日曾引述消息指出，川普要求美方談判代表向中方爭取增購總值2兆至3兆元美國商品，以減少貿易逆差。「即使與中國達成貿易協議，對華貨品關稅仍會維持一段時間，以確保中國遵守協議。」這些言論令中美貿易談判能否達成協議再添變數。

外媒也分析，這些舉措除了將進一步拖長貿易談判時程，還可能衝擊美國總統川普競逐連任的機會。但萊特海澤親近人士卻否認相關說法，並稱談判仍在進行中，言詞反覆是可預料的結果。

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關鍵字：中美貿易,劉鶴,Steven Mnuchin,Robert Lighthizer,白宮,磋商,貿易代表團

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