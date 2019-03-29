　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

第八輪經貿談判「取得新進展」　劉鶴下周赴美繼續拚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲劉鶴,中美貿易戰。（圖／CFP）

▲劉鶴下周將赴美，繼續第九輪中美經貿談判。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美第八輪經貿談判今（29）日落幕，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）稍早透過推特表示，「美國貿易代表團和我結束了建設性的貿易談判，期待中國副總理劉鶴下周在華盛頓繼續這些重要的討論。」新華社報導則說，雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展，劉鶴將在下周應邀訪美繼續談。

新華社報導提到，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽在北京共同主持第八輪中美經貿高級別磋商，雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展。報導也說，劉鶴副總理將於下周應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

ET快訊
快訊／嘉義補習班車撞耕耘機！司機臟器外露亡　1死3傷女學生昏
快訊／大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台防瞬間炸雨
爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

關鍵字：中美貿易戰,美中貿易戰,經貿談判,劉鶴,梅努欽,Steven Mnuchin

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳將有「13條對外鐵路」　實現1hr玩轉珠三角

第八輪經貿談判「取得新進展」　劉鶴下周赴美繼續拚

解放軍頭殻壞去　微博文章引用漢奸汪精衛詩句挨轟

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸外交部盼「信守自由貿易承諾」

網路成癮掰掰！6月起大陸青少年1天只能看40分鐘抖音

廈門市台港澳辦掛牌成立　對台「應通盡通」仍是首要工作

2019博鰲亞洲論壇閉幕　陸與聯合國簽約倡多邊主義

開罰玩真的！台籍社區助理轉趨低調「怕喊冤反被盯上」

壹傳媒股價創歷史新低！與最高點相比暴跌90%

華為批美國「吃相難看」　輪值董事長郭平：外部壓力讓我們變強

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

深圳將有「13條對外鐵路」　實現1hr玩轉珠三角

第八輪經貿談判「取得新進展」　劉鶴下周赴美繼續拚

解放軍頭殻壞去　微博文章引用漢奸汪精衛詩句挨轟

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸外交部盼「信守自由貿易承諾」

網路成癮掰掰！6月起大陸青少年1天只能看40分鐘抖音

廈門市台港澳辦掛牌成立　對台「應通盡通」仍是首要工作

2019博鰲亞洲論壇閉幕　陸與聯合國簽約倡多邊主義

開罰玩真的！台籍社區助理轉趨低調「怕喊冤反被盯上」

壹傳媒股價創歷史新低！與最高點相比暴跌90%

華為批美國「吃相難看」　輪值董事長郭平：外部壓力讓我們變強

中職／施子謙挨強襲球　蔗總：還好沒受傷

深夜性侵23歲學姐2次！渣男隔天「裝沒事」向女友求婚…笑著接受親友祝福

星培曬黑白Kiss照「我爺爺奶奶」 　網抓包放閃舉動：相機出賣了你

不銹鋼大廠千興公司非法掩埋廢棄物20年　南檢起訴求處重刑重罰

兒童連假就來這！粉紅豬小妹、水豚君展、童玩繽紛樂園好拍又好玩

真厲害！　全國資源回收考核台南連續9年獲獎

明星狗機場走失！　3天後和主人重逢相擁...畫面超溫馨

想要氣質UPUP女孩看過來！超美顯白的「裸色系指甲」3選

中職／萬幸沒骨折！李振昌拇指瘀血到醫院檢查

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓迷搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

大陸熱門新聞

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

3歲童墜海！3大人忙搶救…結果..

39歲暖男11年養400孩子　..

出身豪門淪小三！26歲正妹女主..

床的世界、和成研發長照產品登陸

男徒手抓眼鏡王蛇　下秒遭咬陣亡

女子出國僅帶保險套+潤滑油　海..

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

口水驗天賦　一次要價33萬

他加入群組被騙30萬才知其他人..

限古令再起　專訪如懿傳製片人

民眾送飯手寫4個字　消防員秒哭..

母雞產下2層殼「花生蛋」！

外媒稱小英總統　耿爽：她從來不..

更多熱門

相關新聞

華為輪值董事長批美國「吃相難看」

鑒於美國遊說西方盟國在5G建設上放棄華為的設備和產品，華為輪值董事長郭平29日在年度財報發布會上指稱，美方行為出於何種目的「大家都心知肚明」，而且「吃相難看」，但來自外部的壓力「不會讓華為停止前進的腳步」。

製造業景氣燈號連4藍　今年經濟拚逐季轉好

環時：每一次都不是中國要Google走

中美貿易談判「卡在一個單字」

白宮：可能取消部份中國貨品關稅

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

圍觀車禍　卡車撞人群18死

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

用路人注意！7交通新制4/1上路

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面