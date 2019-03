第八輪經貿談判「取得新進展」　劉鶴下周赴美繼續拚

▲劉鶴下周將赴美,繼續第九輪中美經貿談判。(圖/CFP)

大陸中心/綜合報導

中美第八輪經貿談判今(29)日落幕,美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)稍早透過推特表示,「美國貿易代表團和我結束了建設性的貿易談判,期待中國副總理劉鶴下周在華盛頓繼續這些重要的討論。」新華社報導則說,雙方討論了協定有關文本,並取得新的進展,劉鶴將在下周應邀訪美繼續談。

新華社報導提到,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽在北京共同主持第八輪中美經貿高級別磋商,雙方討論了協定有關文本,並取得新的進展。報導也說,劉鶴副總理將於下周應邀訪美,在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

