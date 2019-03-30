　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中美第八輪貿易談判落幕　陶然筆記曝：雙方簡化形式「直奔主題」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中美第八輪貿易談判。（圖／翻攝自新華社）

▲中美第八輪貿易談判29日落幕，劉鶴（中）與萊特海澤（左一）及梅努欽（右一）合照。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

中美第八輪高層貿易談判29日結束，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）當日在Twitter上發文稱談判已結束，新華社也在稍晚發布簡短消息，稱雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展」。具大陸官方背景的微信公眾號「陶然筆記」分析，與前幾輪談判相比，這次最大的特點是簡化形式、直奔主題，「抓緊趕快談，看來已經是雙方的共識。」

梅努欽這則短文是在台北時間下午3時43分發出，當中除了提到大陸國務院副總理劉鶴下周在華盛頓繼續一些重要的討論外，沒有多提有關這次經貿會談的相關細節。

具大陸官方背景的微信公眾號「陶然筆記」30日為文一篇題為「談判的一個新特點：簡化形式直奔主題」的文章表示，「靜悄悄地開始，又靜悄悄地結束，第八輪中美經貿高級別磋商，很低調。」

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲劉鶴下周將再赴美，繼續第九輪中美經貿談判。（圖／路透社）

文章提到，與前幾輪談判相比，這次最大的特點是簡化形式、直奔主題，「會談前禮儀性內容能省則省，沒有開幕式、沒有會見記者環節，不到一分鐘的合影後，雙方就進入會議室開始談。」

關於這次會談簡化了制式的形式，文章認為，「這個特點從昨天就表現出來了，美方代表團抵達北京到酒店稍作調整後，雙方馬上開始工作；本來準備的歡迎晚宴也改成了工作晚餐，一邊吃飯一邊談。時間緊、任務重，簡化形式，聚焦主題，抓緊趕快談，看來已經是雙方的共識。」

由於梅努欽在會談後僅發了一則推文，當中並未對談判內容多作著墨，「陶然筆記」認為，談判是閉門的，到了這個關鍵時候，加上事關重大，「核心成員對具體進展閉口不談，或是釋放積極信號，再正常不過的了。」

對此，文章分析，沒什麼消息和太多消息，效果其實差不多，更何況按照美國人一貫的「極限施壓」策略，這個時候有很大可能透過各種方式向中方施壓。「陶然筆記」最後提到，最希望的大概是「患得患失，想贏怕輸，心急火燎，氣急敗壞」；最不希望的大概是「冷靜理性，沉著自信」，對各種可能情況要有充分預案，對手不想的，就是我們該做的。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
快訊／嘉義補習班車撞耕耘機！司機臟器外露亡　1死3傷女學生昏
快訊／大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台防瞬間炸雨
爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

關鍵字：中美貿易戰,美中貿易戰,經貿談判,劉鶴,梅努欽,Steven Mnuchin,陶然筆記

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美第八輪貿易談判落幕　陶然筆記曝：雙方簡化形式「直奔主題」

故宮、凱旋門全塞進「華西村」　土豪式「天下第一村」實景曝光網全看傻

深圳將有「13條對外鐵路」　實現1hr玩轉珠三角

第八輪經貿談判「取得新進展」　劉鶴下周赴美繼續拚

解放軍頭殻壞去　微博文章引用漢奸汪精衛詩句挨轟

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸外交部盼「信守自由貿易承諾」

網路成癮掰掰！6月起大陸青少年1天只能看40分鐘抖音

廈門市台港澳辦掛牌成立　對台「應通盡通」仍是首要工作

2019博鰲亞洲論壇閉幕　陸與聯合國簽約倡多邊主義

開罰玩真的！台籍社區助理轉趨低調「怕喊冤反被盯上」

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

中美第八輪貿易談判落幕　陶然筆記曝：雙方簡化形式「直奔主題」

故宮、凱旋門全塞進「華西村」　土豪式「天下第一村」實景曝光網全看傻

深圳將有「13條對外鐵路」　實現1hr玩轉珠三角

第八輪經貿談判「取得新進展」　劉鶴下周赴美繼續拚

解放軍頭殻壞去　微博文章引用漢奸汪精衛詩句挨轟

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸外交部盼「信守自由貿易承諾」

網路成癮掰掰！6月起大陸青少年1天只能看40分鐘抖音

廈門市台港澳辦掛牌成立　對台「應通盡通」仍是首要工作

2019博鰲亞洲論壇閉幕　陸與聯合國簽約倡多邊主義

開罰玩真的！台籍社區助理轉趨低調「怕喊冤反被盯上」

停路肩大卡車瞬間撞扁！她夾車內嚇呆定身…「死掐方向盤」被扛出

蝙蝠冬眠　保育中心將牠們放冰箱！春回大地後再野外

南投夫妻「月入3萬」生第5胎！年輕爸爸扛壓力：累得幸福

兩廳院全台首創「托育服務」　爸媽狂讚：可以托育腦公嗎

卡達桌賽／林昀儒再退前球王　8強碰世界第三大陸林高遠

中美第八輪貿易談判落幕　陶然筆記曝：雙方簡化形式「直奔主題」

家傳27公斤怪石沒人重視　鑑石家一看震驚「價值20億」！有千年歷史

館長1年前「神秘微笑」預言禁藥風波　比對「5年照片」分辨

胡婷婷「歌手前夫」閃電再婚！　娶小14歲女教師…低調辦登記

「救救我老公！」妻車外撕聲吶喊！他追撞「燒成焦屍」慘死…母淚崩

小笨狗～你害我好丟臉！　賴皮不回家引全場大笑圍觀

大陸熱門新聞

3歲童墜海！3大人忙搶救…結果..

床的世界、和成研發長照產品登陸

39歲暖男11年養400孩子　..

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

出身豪門淪小三！26歲正妹女主..

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

土豪式天下第一村　內部實景曝光

口水驗天賦　一次要價33萬

母雞產下2層殼「花生蛋」！

他加入群組被騙30萬才知其他人..

限古令再起　專訪如懿傳製片人

17歲少女　身高64公分重5...

男徒手抓眼鏡王蛇　下秒遭咬陣亡

千億富少砸13萬　買2隻鴨子寵..

更多熱門

相關新聞

經貿談判有進展　劉鶴將赴美再談

中美第八輪經貿談判今（29）日落幕，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）稍早透過推特表示，「美國貿易代表團和我結束了建設性的貿易談判，期待中國副總理劉鶴下周在華盛頓繼續這些重要的討論。」新華社報導則說，雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展，劉鶴將在下周應邀訪美繼續談。

華為輪值董事長批美國「吃相難看」

製造業景氣燈號連4藍　今年經濟拚逐季轉好

環時：每一次都不是中國要Google走

中美貿易談判「卡在一個單字」

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

深夜性侵學姐次！他隔天裝沒事向女友求婚

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸雨

圍觀車禍　卡車撞人群18死

柯有倫好人緣！婚宴大咖賓客坐地上

南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女

用路人注意！7交通新制4/1上路

惡魔父子殘忍射殺3黑熊母子影片曝光

做黑白土！童裝闆娘臭臉秒送走大戶

沒去結紮！英國婦2隻貓養到120隻

12星座男在感情中喜歡被怎麼虐？

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面