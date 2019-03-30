中美第八輪貿易談判落幕　陶然筆記曝：雙方簡化形式「直奔主題」

▲中美第八輪貿易談判29日落幕，劉鶴（中）與萊特海澤（左一）及梅努欽（右一）合照。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

中美第八輪高層貿易談判29日結束，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）當日在Twitter上發文稱談判已結束，新華社也在稍晚發布簡短消息，稱雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展」。具大陸官方背景的微信公眾號「陶然筆記」分析，與前幾輪談判相比，這次最大的特點是簡化形式、直奔主題，「抓緊趕快談，看來已經是雙方的共識。」

梅努欽這則短文是在台北時間下午3時43分發出，當中除了提到大陸國務院副總理劉鶴下周在華盛頓繼續一些重要的討論外，沒有多提有關這次經貿會談的相關細節。

具大陸官方背景的微信公眾號「陶然筆記」30日為文一篇題為「談判的一個新特點：簡化形式直奔主題」的文章表示，「靜悄悄地開始，又靜悄悄地結束，第八輪中美經貿高級別磋商，很低調。」

▲劉鶴下周將再赴美，繼續第九輪中美經貿談判。（圖／路透社）

文章提到，與前幾輪談判相比，這次最大的特點是簡化形式、直奔主題，「會談前禮儀性內容能省則省，沒有開幕式、沒有會見記者環節，不到一分鐘的合影後，雙方就進入會議室開始談。」

關於這次會談簡化了制式的形式，文章認為，「這個特點從昨天就表現出來了，美方代表團抵達北京到酒店稍作調整後，雙方馬上開始工作；本來準備的歡迎晚宴也改成了工作晚餐，一邊吃飯一邊談。時間緊、任務重，簡化形式，聚焦主題，抓緊趕快談，看來已經是雙方的共識。」

由於梅努欽在會談後僅發了一則推文，當中並未對談判內容多作著墨，「陶然筆記」認為，談判是閉門的，到了這個關鍵時候，加上事關重大，「核心成員對具體進展閉口不談，或是釋放積極信號，再正常不過的了。」

對此，文章分析，沒什麼消息和太多消息，效果其實差不多，更何況按照美國人一貫的「極限施壓」策略，這個時候有很大可能透過各種方式向中方施壓。「陶然筆記」最後提到，最希望的大概是「患得患失，想贏怕輸，心急火燎，氣急敗壞」；最不希望的大概是「冷靜理性，沉著自信」，對各種可能情況要有充分預案，對手不想的，就是我們該做的。

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