南投夫妻「月入3萬」生第5胎！年輕爸爸扛壓力：累得幸福

▲南投縣長林明溱（左）親自前往祝賀，並頒發10萬元生育獎勵金。（圖／南投縣府，下同）

地方中心／綜合報導

南投縣國姓鄉一對年輕夫婦近日喜迎第五胎，收到縣長林明溱頒發10萬元生育獎勵補助金。32歲爸爸鍾志遠透露，他平時月入3萬多元，現在第五胎來得意外，雖然有經濟壓力，但累得很幸福，未來會更努力打拼賺錢，讓孩子快樂成長。

鍾志遠與28歲妻子鄭雅之結婚8年，自從22歲喜獲大女兒後，本月14日又喜迎第五個孩子，至今已有3女2男。縣長林明溱得知後，29日親自前往鍾家頒發10萬元生育獎金，讓一家人笑得合不攏嘴，表示會把這筆錢用在月子、寶寶滿月禮上。

鍾志遠透露，他目前在台中市環保局上班，月入3萬多元，如今意外迎來第五個孩子，經濟上肯定會有些壓力，但一家人省吃儉用，生活還是能過下去，所以夫妻倆樂觀以待。

鍾志遠坦言，若算上一些零碎開支，10萬元獎金可能很快就用完了，但他會更努力工作賺錢，因為這是甜蜜的負荷，就算累也很幸福。

林明溱說，年輕人不敢生小孩原因很多，包括沉重的生活費、教育費，當然也與薪水收入有關，所以為了鼓勵縣民多生育、改善人口減少情形，縣府去年1月擴大獎勵生育，第一胎獎勵1萬元、第二胎1萬5000元、第三胎2萬元、第四胎5萬元、第5胎（含）以上獎勵10萬元。

國姓戶政事務所指出，生育獎勵措施去年元月實施後，國姓鄉已有4對夫妻領到10萬元獎金，不過大局而言杯水車薪，全鄉人口仍呈負成長；據統計今年3月人口有1萬8531人，但較去年同期少了200多人。