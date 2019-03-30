慧眼看天下／換取脫歐協議過關　梅伊賭上政治生命

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

被外界戲稱歹戲拖棚英國脫歐，現在不僅時程延後，更有上百萬名反對脫歐的民眾上街頭，要求重新公投。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，這場「交由人民決定」的遊行，吸引來自各地民眾和現住英國的歐盟國家人士共同參與，號稱是英國歷來人數最多的示威活動。英國朝野一直有人主張舉辦二次脫歐公投，他們認為新公投能反映出英國人希望留在歐盟的新民意，擺脫脫歐亂象，不過國會也在27日就脫歐的8種替代方案，包括工黨版本脫歐協議、無協議脫歐、第二次脫歐公投等進行表決，結果全數遭到否決。

嚴震生補充，英國脫歐的寬限期，已從3月29日延遲到4月12日，在這期間，梅伊必須想辦法說服國會通過「梅伊版」協議，屆時歐盟才會啟動二度順延，把脫歐的正式效期拉到5月22日。而日前首相梅伊也已經對保守黨議員承諾，只要他們投票支持她的脫歐協議，她就會辭職，不過她並沒有說明具體下台日期。

脫歐協議中最大的爭議點就是愛爾蘭的邊界問題，嚴震生表示，因為英國北愛和愛爾蘭之間有約500公里的邊界線，這也是英國與歐盟之間唯一的陸地邊界，而這段邊界究竟是否該重新設立邊檢，引發討論。另外協議中，在未來整個歐盟和英國將會適用單一海關領域，但是北愛爾蘭則持續適用歐盟法規的規範，與英國地區不同調，對北愛爾蘭來說，這項特殊待遇令人難以接受。

嚴震生分析，英國脫歐搖擺不定，也讓其他國家看不下去，像是法國的歐洲事務部長就在自己的臉書上調侃英國，表示已經把自己的愛貓取名為脫歐，因為他每天早上都喵喵叫要出去，但是打開門卻又站在那邊不動，這就像是，歐盟已經打開門，英國又拖拖拉拉不敢出去，實在很諷刺。目前脫歐問題依然是一團混亂，難以預料接下來的發展情勢，如果英國到最後真的發生硬脫歐，毫無疑問地會對歐洲經濟造成衝擊，部分專家更認為，歐洲股市受到的傷害將大於英國股市。